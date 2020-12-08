Відновлення рейсів залежить від рішення органів влади залишити або виключити певну країну зі списку «зеленої» зони.

Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air планує в грудні цього року поновити рейси з Києва, Львова та Харкова до 10 європейських країн: Данії, Чехії, Австрії, Польщі, Португалії, Німеччини, Угорщини, Італії, Литви і Словаччини.

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Про це повідомила прес-служба компанії. Згідно з повідомленням, відновлення рейсів залежить від рішення органів влади залишити або виключити певну країну зі списку «зеленої» зони.

Зазначається, що в грудні 2020 року Wizz Air планує поновити перельоти з Києва до Копенгагена, Білуна (Данія), Пардубіце (Чехія), Відня (Австрія), Лісабона (Португалія), Гамбургу (Німеччина), Будапешта (Угорщина), Неаполя (Італія ), Кракова, Познані, Катовіце (Польща) і Братислави (Словаччина).

Зі Львова авіакомпанія планує літати до Берліна (Німеччина), Щецина (Польща), Братислави (Словаччина), Пардубіце (Чехія) і Вільнюса (Литва), а з Харкова - до Дортмунда (Німеччина), Відня (Австрія), Кракова, Гданська і Вроцлава (Польща).

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Авіакомпанія Wizz Air

Wizz Air - найбільший лоукост-авіаперевізник у Центральній та Східній Європі, що виконує рейси по більш ніж 700 маршрутах з 25 баз, поєднуючи 155 напрямків у 45 країнах.

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Автор: Павло Степанець