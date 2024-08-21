На українському ринку нових легкових авто дизельні автомобілі охопили 26%.

Минулого місяця автопарк нашої країни поповнили понад 6,3 тисячі автомобілів, оснащених дизельними двигунами – у порівнянні з минулим роком це на 17% менше. Такі дані наводить портал УкрАвтопром.

1,6 тисячі одиниць (+20%) з цієї кількості виявились новими, а 4,7 тисячі – вживаними, ввезеними з-за кордону (-25%). Таким чином, на ринку нових легкових авто дизельні автомобілі охопили 26% – приблизно такі ж самі показники спостерігали у липні 2023-го.

Якщо казати про ввезені вживані авто, то частка дизельних машин дорівнювала 23%. Це на 10 відсоткових пунктів менше, ніж у минулому році. Середній вік цих машин дорівнював 10,2 року.

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ТОП-5 моделей нових дизельних легкових авто:

Renault Duster – 439 одиниць;

Toyota Hilux –143;

Volkswagen Touareg –109;

Mitsubishi L200 –106;

BMW 3 –77.

ТОП-5 моделей імпортованих вживаних дизельних автомобілів:

Renault Mégane – 425 одиниць;

Volkswagen Passat –352;

Škoda Octavia –338;

Nissan Qashqai –229;

Volkswagen Golf –160.

Найбільш надійні авто – поради експертів

Раніше відомий механік Скотті Кілмер порадив водіям, які хочуть купити недорогий, але цікавий класичний автомобіль, звернути увагу на Volvo 740. За словами експерта, цю модель відрізняє надійність та якість збірки.

Окрім того, Кілмер порадив надійний вживаний автомобіль, який може похвалитись доступністю. На думку експерта, покупцям варто звернути увагу на Honda Jazz другого покоління.

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