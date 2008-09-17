Сербія обурена Нідерландами

Брюссель. 17 вересня. УНІАН. Сербія роздратована нідерландським “ні” на посилення співпраці і імплементує угоду з ЄС односторонньо.

Як повідомляє Інтернет-видання “EUbusiness” з посиланням на сербську газету “Вечірні новини”, про це заявив віце-прем’єр-міністр республіки Божидар ДЖЕЛІЧ.

“Я розчарований та обурений, як всі(сербські громадяни – УНІАН)”, - сказав віце-прем’єр-міністр.

“Я відчуваю несправедливість по відношенню до нас з боку однієї країни – Нідерландів”, - додав він.

Водночас, віце-прем’єр-міністр зазначив, що Сербія готова в односторонньому початку розпочати імплементацію Тимчасової угоди, якщо це рішення буде підтримано Європейською Комісією. При цьому, остаточне рішення, за його словами, буде прийнято урядом після консультацій з Президентом Сербії Борисом ТАДІЧЕМ.

Імплементація Тимчасової угоди дала б можливість Сербії здійснювати законодавчі зміни для отримання статусу кандидата на вступ до ЄС вже в середині 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня відбулося засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, на якому обговорювалося питання Сербії. Рішення розморозити Тимчасову угоду заблокували Нідерланди, які вимагають від Сербії арешту ще двох військових злочинців, що розшукуються Міжнародним трибуналом для колишньої Югославії в Гаазі: генерала Ратко МЛАДІЧА та лідера хорватських сербів Горана ХАДЖИЧА, або повідомлення прокурора ООН Сержа БРАММЕРТЦА про те, що Сербія в повній мірі співпрацює з трибуналом.

Решта країн-членів вважали за можливе розпочати імплементацію Тимчасової угоди вже зараз після того, як Сербія арештувала і видала Міжнародному трибуналу Рахована КАРАДЖИЧА.

Як повідомляв УНІАН, у 2007 році ЄС запропонував Сербії підписати Тимчасову політичну угоду, яка передбачала посилення політичної співпраці, створення зони вільної торгівлі, лібералізацію візового режиму та здійснення освітянських обмінів. Підписання цієї угоди було заморожено через рішення ЄС визнати незалежність Косово, а також через недостатню співпрацю Сербію з Міжнародним трибуналом для колишньої Югославії.

Сербія видала Р.КАРАДЖИЧА трибуналу 30 липня цього року.