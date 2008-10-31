Прем`єр Бельгії вірить, що Україна вирішить внутрішні проблеми

Брюссель. 31 жовтня. УНІАН. Прем’єр-міністр Бельгії Ів ЛЕТЕРМ сподівається, що Україна зможе вирішити свої внутрішньополітичні проблеми.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив в інтерв’ю українським інформагентствам напередодні свого візиту до Києва.

“Я переконаний, знаючи людей з України, що ці проблеми будуть вирішені”, - сказав він.

Відповідаючи на запитання щодо того, чи готовий він поділитися досвідом з українськими колегами щодо розв’язання кризових ситуацій, прем’єр зазначив, що було б дуже зухвалим з його боку їхати до України і говорити партнерам, як вирішувати проблеми, оскільки в Бельгії також є свої власні внутрішні проблеми.

Водночас, І.ЛЕТЕРМ зазначив, що кожна проблема має свій характер.

Так, за його словами, в Бельгії вже тривалий час існують дві основні державні мови, на яких розмовляють дві великі суспільні групи: близько 45% - французькою, близько 55% - нідерландською.

“Ми живемо на кордоні двох великих культурних груп в ЄС. Культура Римська та германська, і це такий собі бельгійський компроміс. І він складувався протягом багатьох років і багатьох інституційних еволюцій, і нам потрібно іще докласти багато зусиль в наступні роки”, - сказав І.ЛЕТЕРМ.

Водночас, він висловив переконання у тому, що в Україні проблема полягає в іншому.

“Наскільки я розумію ситуацію в Україні, там не стільки мовна проблема, скільки розподіл щодо майбутнього країни: є різні точки зору і є сильні прихильники у них”, - сказав бельгійський прем’єр.

Відповідаючи на запитання, чи не здається йому, що найбільшою проблемою України є боротьба за владу основних політичних гравців, І.ЛЕТЕРМ зазначив, що боротьба за владу є складовою частиною демократії.

“Боротьба за владу – це частина демократії. Вам потрібна влада, щоб досягти ваших цілей... Інколи, коли є суперництво між сильними персоналіями, складається враження, що влада є в центрі їхніх інтересів. Хоча сама боротьба за владу немає нічого надзвичайного”, - сказав бельгійський прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, після парламентських виборів 2007 року Бельгія переживала тривалу політичну кризу, пов’язану з бажанням нідерландсько-мовних партій надати більшу незалежність регіонам. Франкомовні партії виступали проти цього, оскільки зараз Фландрія (частина компактного проживання нідерландсько-мовного населення – УНІАН) є більш економічно розвиненою, ніж Валлонія (частина компактного проживання франкомовного населення – УНІАН), а відтак, це, на думку франкомовних партій, могло привести до різношвидкісного розвитку цих двох великих регіонів Бельгії та зменшенню рівня соціального захисту і стандартів життя у Валлонії, порівняно з Фландрією.