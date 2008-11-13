Amnesty International вимагає від ЄС не забувати про права людини в Росії

Брюссель. 13 листопада. УНІАН. Напередодні самміту ЄС-Росія Amnesty International закликає французьке президентство не забути питання захисту прав людини.

Про це йдеться у повідомленні Amnesty International, текст якого передано УНІАН.

У повідомленні зазначається, що директор європейського офісу Amnesty International Ніколя БЕЖЕР надіслав листа на адресу французького президентства в ЄС, в якому, зокрема, зазначив, що відновлення переговорів з Росією про нову базову угоду не повинно привести до пом`якшення позиції ЄС щодо захисту прав людини.

Директор Європейського офісу Amnesty International у своєму листі звертає увагу на зростання насильства в республіках Північного Кавказу, де продовжуютья випадкові затримання людей, тортури та знищення громадян. Крім того, організація звертає увагу на вразливість захисників прав людини в Росії та журналістів і закликає, зокрема, ЄС запросити інформацію від Росії щодо вбивства власника незалежного веб-сайту Ingushetia.org Магомеда Євлоєва.

«Після Анни Політковської, смерть М.Євлоєва змушує думати про тривожну тенденцію переслідувань тих, хто веде кампанії за права людини та свободу слова. ЄС має знову говорити одним голосом про це», - зазначається у листі Н.БЕЖЕРА.

Amnesty International також висловила серйозну стурбованість триваючою напругою в зоні російсько-грузинського конфлікту і, зокрема, неможливістю людей повернутися до своїх домівок.

При цьому, організація вважає, що присутність європейських спостерігачів може стабілізувати ситуацію, а тому просить французьке президентство в ЄС закликати Росію сприяти допускку спостерігачів на територію Південної Осетії.

Amnesty International також закликає французьке президентство продовжити тиск на Росію з метою здійснення міжнародного розслідування щодо порушення прав людини під час та після конфлікту.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада у Ніцці відбудеться 22-ий самміт ЄС-Росія. В ході цього самміту планується заявити про відновлення переговорів про нову посилену угоду, рішення про що Рада міністрів ЄС із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС схвалила 10 листопада. Переговори були призупинені рішенням Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) 1 вересня цього року до виконання Росією пунктів плану мирного врегулювання на Кавказі.