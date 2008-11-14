Депутат ЄП від Італії не радить Україні іти в ЄС через НАТО

Київ. 14 листопада. УНІАН. Найбільш вигідний Україні європейський шлях не повинен проходити через НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив депутат Європейського парламенту Джульєтто К’ЄЗА (Італія) на міжнародній конференції «Україна у світі, що змінюється: шляхи забезпечення безпеки країни», яка відбувається сьогодні у Києві.

На думку євродепутата, Україні краще обрати довгий, але безпечний зовнішньополітичний курс.

«Натовський варіант призведе замість зміцнення рівня загальної безпеки до її зниження», - вважає Дж.К’ЄЗА.

Він також зауважив, що через світову фінансову кризу на сучасному етапі змінилося саме розуміння поняття “безпека”. За словами Дж.К’ЄЗИ, світ опинився перед загрозами, які вимагають колективної відповідальності усіх міжнародних суб’єктів – ЄС, НАТО, США, Росія та інших.

Говорячи про створення й удосконалення системи колективної безпеки у європейському регіоні, депутат Європарламенту наголосив, що ця тема повинна обговорюватися спільно усіма державами регіону.

Як негативний приклад він навів одноосібні переговори США з Польщею і Чехією щодо розміщення систем ПРО.

Дж.К’ЄЗА наголосив, що країна, яка є членом НАТО чи ЄС не може приймати одноосібні рішення у питаннях безпеки, не погоджуючи їх зі своїми партнерами по міжнародним організаціям.

Позицію депутата Європарламенту підтримав народний депутат України Олексій ЛОГВИНЕНКО (фракція БЮТ).

О.ЛОГВИНЕНКО зауважив, що найоптимальнішим шляхом для України є участь у розбудові саме загальноєвропейської системи безпеки. Він також додав, що ця ідея не матиме заперечень і з боку Російської Федерації, без якої, на думку О.ЛОГВИНЕНКА, неможливо збудувати європейську систему безпеки.

Народний депутат при цьому наголосив, що чинний український уряд – про європейський, він орієнтується на ЄС, позиція з питань безпеки якого стає дедалі міцнішою й активнішою.

«Саме ідея участі України в розбудові єдиної системи європейської безпеки відповідає прагненням українського народу та європейському покликанню нашої держави», - вважає О.ЛОГВИНЕНКО.