ПАРЄ створила комітет для подолання наслідків війни Грузії і РФ

Страсбург. 28 січня. УНІАН. Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) створила комітет для подолання наслідків російсько-грузинської війни і забезпечення стабільності в регіоні.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться в прийнятій сьогодні на сесії ПАРЄ резолюції «Імплементація резолюції №1633 (2008) про наслідки російсько-грузинської війни».

«За» проголосували 118 депутатів, проти - 25, утрималися - 3.

«Асамблея підтверджує своє переконання в тому, що забезпечення стабільного діалогу є єдиним шляхом вперед для вирішення конфлікту і забезпечення довгострокової стабільності в регіоні. Тому Асамблея дає завдання Бюро створити спеціальний комітет, в роботі якого братимуть участь депутати Росії і Грузії», - наголошується в резолюції.

У своєму документі Асамблея привітала створення Європейським Союзом групи для розслідування причин і ходу російсько-грузинської війни.

«Це ключовий крок вперед для встановлення правди та сприяння у створенні бази для майбутнього примирення між Росією і Грузією», - написано в документі.

У зв`язку з цим Асамблея закликала обидві сторони конфлікту повністю співробітничати з групою, що проводить міжнародне розслідування, і надати групі всю необхідну інформацію.

Депутати Асамблеї також привітали конструктивний підхід обох сторін до початку діалогу 15 жовтня 2008 року в Женеві і висловилася за те, аби в таких переговорах брали участь представники «фактичної влади» Абхазії і Південної Осетії, закликавши знайти формулу участі представників цих властей, яка не передбачала б визнання статусу цих двох регіонів.

В той же час, Асамблея виразила стурбованість у зв`язку із зростаючою напруженістю і провокаціями біля кордонів Південної Осетії і Абхазії, які можуть підірвати стабільність в регіоні. При цьому, депутати ПАРЄ висловили жаль з приводу відмови Росією і фактичними властями Абхазії і Південної Осетії допустити на територію невизнаних республік спостерігачів місії ОБСЄ. Депутати висловилися за створення нової міжнародної миротворчої групи для Південної Осетії і Абхазії з метою забезпечення миру і стабільності в регіоні. Крім того, депутати Асамблеї також засудили військову присутність Росії і будівництво нових військових баз в сепаратистських регіонах Південної Осетії і Абхазії.

ПАРЄ також за пропозицією грузинських депутатів підтримала поправку відповідно до якої засудила визнання Росією незалежності Південної Осетії і Абхазії, розцінивши це порушенням міжнародного законодавства і статутних принципів Ради Європи. При цьому ПАРЄ підтвердила свою відданість територіальній цілісності і суверенітету Грузії і ще раз закликала Росію відкликати своє рішення про визнання незалежності цих двох регіонів.

ПАРЄ засудила етнічні чистки і порушення прав людини в Південній Осетії і Абхазії, а також неуспіх Росії і фактичних властей двох невизнаних регіонів зупинити цю практику і передати винних до суду.

Відносно Грузії Асамблея відзначила конструктивний підхід влади країни до вимог ПАРЄ, висловленим в резолюції, прийнятій на жовтневій сесії ПАРЄ і висловила думку про те, що Грузія виконала багато положень резолюції. Водночас ПАРЄ закликала Грузію забезпечити виконання вимог, що залишилися. Депутати також привітали створення грузинським парламентом спеціальної слідчої комісії, як свідчення бажання грузинської сторони пролити світло на дії і помилки, здійснені владою Грузії, а також привітала розслідування, розпочате Генеральною прокуратурою Грузії. ПАРЄ закликала при цьому грузинську сторону утримуватися від будь-яких дій, які можуть спровокувати зростання напруженості на адміністративних кордонах Південної Осетії та Абхазії.

Відносно Росії депутати привітали готовність російських парламентарів проводити діалог з грузинськими колегами в рамках ПАРЄ. Водночас ПАРЄ висловила жаль, що Росія не виконала більшість вимог ПАРЄ, а також закликала Росію повністю дотримуватись всіх пунктів угоди про припинення вогню від 12 серпня 2008 року. Асамблея закликала Росію взяти участь в переговорах про відновлення мандата місії ОБСЄ в Грузії, відновити мандат місії ООН в Абхазії, відкрити повний доступ міжнародним спостерігачам до Південної Осетії та Абхазії. ПАРЄ також закликала Росію і власті Абхазії та Південної Осетії забезпечити припинення етнічних чисток і інших порушень прав людини і притягнути відповідальних до суду, зупинити провокації і атаки з боку Абхазії і Південної Осетії на адміністративних кордонах з Грузією і утримуватися від будь-яких дій на адміністративних кордонах, які можуть привести до зростання напруженості в регіоні. Депутати також висловили жаль з приводу того, що Генпрокуратура Росії не почала розслідування по фактах порушення прав людини російськими і південно-осетинськими силовими формуваннями. Крім того, депутати закликали Росію до конструктивної співпраці зі створення нового формату миротворчих сил в регіоні.

Депутати також привітали фактичні власті Абхазії і Південної Осетії з виконанням вимог по обміну ув`язненими, проте висловили жаль щодо того, що власті цих регіонів не співробітничають з місіями міжнародних спостерігачів.

ПАРЄ закликало і Росію і Грузію забезпечити допуск гуманітарної допомоги і гуманітарних організацій в регіони Абхазії і Південної Осетії, а також підписати Конвенцію ООН про заборону використання касетних бомб.

Депутати привітали зусилля Комісара Ради Європи з прав людини із захисту прав і забезпеченню гуманітарної безпеки в регіоні. При цьому, Асамблея назвала неприпустимим той факт, що жителі Абхазії і Південної Осетії не мають доступу до механізму захисту прав людини, якій існує в рамках Ради Європи.

Асамблея також закликала ЄС продовжити пошук ефективних шляхів мирного вирішення російсько-грузинського конфлікту.

Депутати також доручили Моніторинговому комітету продовжити моніторинг виконання резолюції, прийнятої ПАРЄ в жовтні 2008 року, а також нинішній резолюції. Крім того, депутати вирішили повернутися до розгляду питання щодо виконання резолюцій на наступній сесії ПАРЄ в квітні цього року.

Депутати також закликали країни-члени ЄС докласти дипломатичних зусиль для недопущення жорстокості і в інших регіонах, де існують «заморожені конфлікти». При цьому депутати висловили упевненість в тому, що Асамблея повинна інтенсифікувати свої зусилля в цьому питанні, зокрема, відносно Нагірного Карабаху і Придністров`я.