ЄБРР може дати кредит Одеському порту на контейнерний термінал

Київ. 22 квітня. УНІАН. Правління Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) 6 травня ухвалить рішення щодо надання частини фінансування – у розмірі 37 млн. дол. США - на будівництво контейнерного терміналу в Одеському морському торговому порту, яке передбачає дві стадії.

Про це йдеться у повідомленні ЄБРР, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, ЄБРР забезпечить частину фінансування для будівництва і витрат розвитку нового контейнерного терміналу в порту Одеси.

Загальна вартість проекту – 130 млн. дол.

Позичальником виступить компанія Odessa Terminal Holdco Ltd. (Кіпр), оператором терміналу стане її місцеве дочірнє підприємство Brooklyn-Kiev Port.

Спонсор проекту - CMA-CGM – третя у світі найбільша контейнерна компанія з флотом близько 370 суден, які обслуговують понад 400 портів.

Участь ЄБРР передбачає позику в 37 млн. дол. і частку в розмірі 5% в Holdco.

Проект передбачає будівництво нового контейнерного терміналу в межах порту, і нової області для зберігання контейнерів на території цукрової фабрики. Також передбачене будівництво дороги для сполучення цих об`єктів.

Довідка УНІАН. Одеський морський торговий порт (ОМТП) – один із лідерів України в своїй галузі. Технічні можливості порту дозволяють обробляти понад 14 млн. тонн сухих вантажів і 24 млн. тонн нафтопродуктів на рік. Щорічно порт перевантажує близько 30 млн. тонн вантажів, з них близько 15 млн. тонн наливних, включаючи нафту і нафтопродукти, скраплений газ і рослинні олії. Контейнерний термінал розрахований на перевантаження більш як 300 тис. контейнерів на рік.

На території Карантинного молу діє вільна (спеціальна) економічна зона «Порто-франко».

46 захищених причалів загальною протяжністю причальної лінії більш як 9000 м дозволяють приймати судна вантажопідйомністю до 100 тис. тонн, завдовжки до 280 м і осадкою до 13 м.

У 2008 році ДП «Одеський морський торговий порт» збільшило вантажоперевалювання на 10,2% порівняно з 2007 роком – з 31 млн. 369 тис. до 34 млн. 562 тис. тонн. Зокрема, перевалювання сухих вантажів за підсумками року зросло на 9,2% – до 17 млн. 366 тис. тонн, наливних – на 11,2%, до 17 млн. 197 тис. тонн.