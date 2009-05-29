551 український військовий перебувають в місіях ООН і НАТО

Київ. 29 травня. УНІАН. 29 травня в Україні відзначається Міжнародний день миротворців Організації Об’єднаних Націй, який затверджено Указом Президента України, враховуючи вагомий внесок України у підтримання стабільності у різних регіонах планети та підтримуючи рішення Генеральної Асамблеї ООН.

Як повідомили УНІНА в Управлінні прес-служби Міноборони, на сьогодні миротворча діяльність є однією з визначальних рис ролі нашої держави на світовій арені, провідною прикметою української воєнної політики. Активна участь Збройних Сил України у операціях з підтримання миру та стабільності сприяє процесу просування нашої держави до повноправного членства в європейських та євроатлантичних структурах, а також зростанню авторитету України в системі колективної безпеки.

Миротворчу діяльність Україна, як незалежна держава, розпочала у 1992 році направленням 240-го окремого миротворчого батальйону до колишньої Союзної Республіки Югославія. Вже через два роки Україна приєдналася до Програми НАТО “Партнерство заради миру”, одним із найважливіших напрямків якої є участь підрозділів Збройних Сил України в операціях з підтримання миру.

За майже 17 років своєї миротворчої діяльності Україна за обсягом завдань увійшла до першої двадцятки найбільш активних держав-миротворців. На сьогодні 551 український військовий виконує миротворчі завдання у складі 9 місій ООН і НАТО на територіях 8 країн світу.

Значним кроком уперед є те, що протягом миротворчої діяльності у нашій державі було напрацьовано відповідну нормативно-правову базу. Українські військові беруть участь в міжнародних миротворчих операціях у відповідності до Закону “Про участь України в міжнародних миротворчих операціях”. Такі заходи здійснюються на підставі положень глави шостої Статуту ООН за обов’язкової згоди ворогуючих сторін. Цим Законом також визначено, що участь України в міжнародних миротворчих операціях здійснюється шляхом надання миротворчого контингенту, миротворчого персоналу, а також матеріально-технічних ресурсів та послуг у розпорядження відповідних органів, які визначаються рішенням про проведення такої операції. Основним змістом таких операцій є запобігання виникненню конфліктів, шляхом мирного врегулювання, контролю за додержанням угод про припинення вогню.

Основне навантаження з формування, підготовки та направлення миротворчих контингентів несуть Сухопутні війська Збройних Сил України. Починаючи з 1992 року, за межі країни було направлено більше 40 підрозділів ланки батальйон, рота, вертолітний загін, тактична група, бригада. Всього за цей період у міжнародних миротворчих операціях взяло участь понад 33 тисячі військовослужбовців ЗС України, залучалося майже 3 тисячі одиниць різноманітної техніки, зокрема, понад 40 вертольотів.

Географія виконання завдань також широка. Це і Союзна Республіка Югославія (Боснія і Герцеговина, Хорватія, Східна Славонія, Косово), і Близький та Середній Схід (Південний Ліван, Кувейт, Ірак), і Африканський континент (Ангола, Сьєрра-Леоне, Ліберія).

На сьогодні український миротворчий контингент представлено у Ліберії і Косовому у складі 484 військовослужбовця. Ще 67 українських військових працюють у складі миротворчого персоналу місій у Грузії, Судані, Конго, Іраку, Придністров’ї, Ліберії, Косовому та Афганістані.

За майже 17 років миротворчої діяльності Україна втратила 47 військовослужбовців. Ще понад 100 військовослужбовців отримали поранення.