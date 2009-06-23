Росія переклала відповідальність за транзит газу на Україну?

Берлін. 23 червня. УНІАН. Депутат Верховної Ради України Тарас ЧОРНОВІЛ вважає, що Росія фактично переклала проблему із забезпечення транзиту газу до Європи на Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив 22 червня в Берліні на конференції “Росія, Україна та Східне партнерство ЄС”, організованій неурядовою Німецькою Радою із зовнішньої політики.

“Раніше закачувався газ (до підземних сховищ газу – УНІАН) або “Газпромом”, або посередниками. Цього року ця система була зламана, і Росія сказала, що вона не може цього робити. Проблема була перекладена на Україну, і Україна, по суті, взяла цю проблему на себе”, - сказав він.

Депутат зазначив, що в таких умовах, тим більше під час світової економічної кризи Україні самостійно навряд чи вдасться розв’язати проблему закачування газу до ПСГ у кількості, необхідній для забезпечення надійного транзиту газу до Європи взимку під час пікових навантажень.

За його словами, на сьогодні існує чотири варіанти вирішення проблеми. Перший полягає у поверненні старої схеми, коли Росія самостійно закачує газ і оплачує Україні його зберігання, але цей варіант навряд чи влаштує Росію. Другий варіант, коли зберігається нинішнє статус-кво означатиме не реалістичність забезпечення Україною закачування необхідних обсягів газу. Третім варіантом, за словами депутат, є перехід Росії до продажу газу західним партнерам на кордоні Росія-Україна, щоб вже вони домовлялися з Україною про умови транзиту та зберігання газу в ПСГ. Однак, цей варіант, також навряд чи влаштує повністю Російську Федерацію, вважає депутат.

Четвертий варіант, за його словами, був закріплений Брюссельським меморандумом між Україною та ЄС, і передбачає розширення пропускної спроможності української газотранспортної системи, що, на його думку, може дати можливість забезпечити необхідні обсяги прокачки газу в зимовий період для України та ЄС без використання ПСГ влітку.

“Якщо буде збільшена пропускна спроможність, вирішується проблема постачання газу до ЄС”, - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.

Як повідомляв УНІАН, під час останньої газової кризи між Україною та ЄС у січні цього року, коли протягом двох тижнів російський газ не поступав до європейських споживачів, українська сторона виступала з пропозицією до західних партнерів перейти на придбання газу на російсько-українському кордоні, однак проти цього активно виступала Російська Федерація. 23 березня цього року в Брюсселі було підписано Меморандум між Україною та ЄС, якій, серед іншого, передбачає розширення пропускної спроможності української газотранспортної системи на 60 млрд. кубометрів на рік. Цей Меморандум викликав жорстку критику з боку Росії, яка, зокрема, вважає, що питання збільшення пропускної спроможності не можна вирішувати без участі постачальника газу.