Ющенко назвав винними уряд та парламент у непідписанні нової угоди з ЄС

Київ. 4 грудня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що і уряд, і парламент винні у тому, що сьогодні Україна та Європейський Союз не вийшли на підписання Угоди про асоціацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на пленарному засіданні 13-го саміту Україна - Європейський Союз сьогодні у Києві.

За словами Президента, підписати відповідну угоду не дозволили об’єктивні фактори.

З одного боку, В.ЮЩЕНКО зауважив, що на це вплинув процес реформування Європейського Союзу, зокрема, вступ у дію Лісабонської угоди (з 1 грудня).

«На наш погляд, процес реформування Європейського Союзу ускладнив прийняття Євросоюзом стратегічно важливих рішень», - сказав Президент.

Він також визнав, що негативні наслідки фінансової світової кризи теж ускладнили процес переговорів щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

«Ми в Україні усвідомлюємо те, що так званий процес «абсорбції» нових членів ЄС ще не завершено, і тому існує певний скептицизм щодо перспектив подальшого розширення Європейського Союзу за рахунок інших держав Східної Європи. Це той об’єктивний фон, на якому у нас відбувалося спілкування у 2009 році. І що добре - пояснюєте місце, де ми знаходимося у переговорному процесі», - сказав він.

Також В.ЮЩЕНКО бачить провину і з української сторони.

Зокрема, він зауважив, що український уряд не виконав ряд програм, необхідних для підписання відповідної угоди. «У той же час мушу визнати, що невиконання урядом України у повному обсязі зобов’язань, взятих у рамках співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, також негативно позначилось на переговорному процесі щодо укладення Угоди про асоціацію», - сказав Президент.

За його словами, Верховна Рада не ухвалила ряд важливих законів, і частково це пов’язано з виборчою кампанією, яка сьогодні відбувається в Україні.

«Неефективна робота парламенту України, який став заручником внутрішньополітичної боротьби напередодні проведення чергових президентських виборів, значною мірою уповільнила процес адаптації українського законодавства до норм і вимог Євросоюзу», - заявив В.ЮЩЕНКО.

Він визнав, що ряд законів, які у рамках роботи парламенту треба було ухвалити, парламентською більшістю на сьогодні не прийнято.

«Але у нас є сподівання, що всі борги Україна покриє найближчим часом», - підкреслив глава держави.

«Однак євроінтеграційні прагнення України, безсумнівно, залишаються незмінними, незважаючи на жодні внутрішні труднощі. Я хочу підкреслити, що ці внутрішні проблеми є короткочасними: Україна прийде до політичної стабілізації, до плану ефективних економічних реформ, проведення жорсткої політики державних фінансів», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС розпочали переговори про нову базову угоду 5 березня 2007 року, а переговори про створення зони вільної торгівлі - 18 лютого 2008 року. На саміті Україна-ЄС 9 вересня 2008 року було вирішено, що нова угода носитиме назву Угоди про асоціацію і включатиме в себе створення зони вільної торгівлі.