Україна та ЄС сподіваються, що Київ стане членом Енергоспівтовариства 18 грудня

Київ. 4 грудня. УНІАН. Лідери України та Європейського Союзу сподіваються, що 18 грудня 2009 року Україна приєднається до Договору про Енергетичне співтовариство.

Про це йдеться у Спільній заяві України і ЄС, яка була ухвалена сьогодоні під час саміту Україна – ЄС у Києві.

У заяві, розміщеній на офіційному сайті Президента України Віктора ЮЩЕНКА, зазначається, що лідери України та ЄС наголошують на важливості приєднання України до Договору про Енергетичне співтовариство і в цьому зв`язку очікують на засідання Міністерської ради у Загребі 18 грудня.

«Вони також погодилися з важливістю виконання Україною відповідних зобов`язань у сфері реформ енергетичного сектору. Зокрема, вони наголосили на важливості безпеки енергопостачання. Вони висловили свою рішучість тісно співпрацювати з метою забезпечення безпеки енергопостачань до ЄС», - йдеться у спільній заяві.

Велика увага у заяві приділяється питанню реформування енергетичного сектора України: «Беручи до уваги, що Україна є єдиною найважливішою транзитною країною для постачання газу до ЄС, і що в стратегічних інтересах усіх - забезпечити ефективність, надійність та прозорість маршрутів постачання газу до ЄС по всій їхній протяжності, лідери наголосили на важливості зусиль щодо реформування енергетичного сектора». У цьому зв`язку вони привітали Спільну декларацію, схвалену на спільній Міжнародній інвестиційній конференції Україна - ЄС щодо модернізації газотранспортної системи України від 23 березня 2009 року, та наголосили на необхідності виконання викладених у декларації зобов`язань, а також реалізації домовленостей про ширше коло реформ, погоджених 31 липня 2009 року у контексті підтримки міжнародними фінансовими інституціями реформи газового сектору України.

Лідери України і ЄС також привітали поглиблення співробітництва з питання використання відновлювальних джерел енергії та підвищення енергоефективності.

Саміт привітав започаткування Східноєвропейського партнерства з питань навколишнього середовища та енергоефективності, яке відбулось у Стокгольмі 26 листопада 2009 року, де Україна, Європейська комісія, ЄС та інші двосторонні донори проголосили про створення фонду підтримки з початковим капіталом приблизно у 90 млн. євро. У свою чергу, це потенційно полегшує інвестиції в обсягу декількох мільярдів євро з боку європейських та міжнародних фінансових інституцій з метою участі у цьому партнерстві.

Крім того, вони привітали подальший прогрес у виконанні пріоритетів Меморандуму між Україною і ЄС про взаєморозуміння щодо співпраці у сфері енергетики від 1 грудня 2005 року, викладений у відповідному четвертому звіті, представленому на саміті. Відзначаючи значний поступ у дорожніх картах щодо ядерної безпеки, інтеграції енергетичного ринку та енерготранзиту, лідери закликають до подальшого руху вперед у вугільному секторі та сприяння енергоефективності та використання відновлювальних джерел енергії.

Також у заяві міститься заклик ЄС до України забезпечити продовження виконання програми Міжнародного валютного фонду.

У заяві йдеться, що відзначаючи стабільність, досягнуту за останні 12 місяців за допомогою позикової програми МВФ «стенд-бай», сторона ЄС закликала Україну забезпечити продовження виконання програми, і щоб необхідні економічні реформи виконувалися в інтересах економічної стабільності та якнайшвидшого відновлення.

Лідери згадали про важливість співробітництва у сфері торгівлі як інструмента процвітання та стабільності.

«Лідери наголосили, що протекціонізм не є відповіддю на сучасні труднощі, і що зобов`язання та відповідальність, які випливають із членства у Світовій організації торгівлі, повинні повністю виконуватися. Лідери визнали потенційно значний негативний вплив кризи у регіоні на безробітних та соціально найбільш вразливі верстви суспільства», - йдеться у заяві.

Увага в спільній декларації приділена і питанням кліматичних змін, які є одним із найважливіших глобальних викликів нашого часу, що вимагає негайних, узгоджених дій.

Україна і ЄС визнають науковий висновок, що перевищення глобальними середньозваженими температурами доіндустріального рівня не повинно досягти 2 градусів за Цельсієм і що пік глобальних викидів повинен відбутися якнайшвидше з тим, щоб досягти глобального скорочення на 50% до 2050 року порівняно з 1990 роком. У дусі цього сторони погодилися, що Україна та ЄС повинні посилити свої зусилля щодо нівелювання наслідків кліматичних змін і запропонувати середньострокові цілі щодо скорочення викидів до 2020 року.

Україна та ЄС, під егідою Рамкової Конвенції ООН з питань кліматичних змін (РКПКЗ), співпрацюватимуть з метою досягнення всебічного та амбіційного результату на 15-й Конференції сторін РКПКЗ у грудні 2009 року у Копенгагені.

У цьому контексті лідери погодилися, що питання невикористаних одиниць викидів повинне бути вирішене таким чином, щоб забезпечити позитивний внесок до результатів 15-ї конференції у Копенгагені.

Лідери привітали постійний розвиток екологічного співробітництва між Україною та ЄС і потенціал для подальших ініціатив. Вони відзначили прогрес, досягнутий на переговорах щодо створення Регіонального екологічного центру України.