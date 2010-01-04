Україна хоче врегулювати працевлаштування українців в Польщі

Варшава. 4 січня. УНІАН. Українська влада має намір врегулювати питання працевлаштування українських громадян, котрі щорічно приїжджають до Польщі на заробітки й найчастіше працюють нелегально.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у консульстві України у Варшаві, через нелегальний статус українці дуже часто стають жертвами недобросовісних польських працедавців, які відмовляються їм виплачувати зарплату за виконану роботу.

За даними консульства, 7 із 10-ти звернень українських громадян до консульств у Польщі стосуються, власне, невиплати заробітної плати.

За даними міністерства праці та соціальної політики Польщі, у першій половині минулого року польські працедавці зареєстрували майже 120 тисяч заявок на працевлаштування українців у порівнянні із понад 140 тисяч зареєстрованих за весь 2008 рік.

„Ні українська, ні польська сторона не знає, де вони (люди, на яких було зареєстровано заявки) працюють”, - відзначили у консульстві.

Співрозмовник агентства додав, що найчастіше українці, на котрих реєструються заявки на роботу у Польщі, починають працювати без підписання договору, який міг би захищати їх права у випадку конфліктів із працедавцями.

Працедавці також не реєструють їх у податковій адміністрації та відповідних державних фондах із соціального страхування, завдяки чому уникають сплати податків й інших відрахувань.

„Є ідея, аби зробити працевлаштування легальним”, - відзначили у консульстві.

Представник консульства зазначив, що переговори щодо цього планується розпочати в 2010 році, зауваживши, що запровадження нових змін, які необхідно ввести новим міжурядовим договором, може настати за 2 роки.

У консульстві додали, що нині працевлаштування українців у Польщі регулює міжурядовий українсько-польський договір з 1994 року, який де-факто на практиці не застосовується.

Як повідомляв УНІАН, польські власті влітку 2007 року дозволили громадянам України, Білорусі та Росії працювати в країні без офіційного дозволу на роботу упродовж 3 місяців кожні півроку.

З лютого 2008 року поляки продовжили термін такого працевлаштування до 6-ти місяців безперервно за рік.

З лютого 2009 року поляки дозволили працювати без дозволів також громадянам Молдови.

Довідка УНІАН. Польща вирішила спростити доступ на внутрішній ринок праці у зв’язку із браком працівників, викликаних масовою трудовою міграцією поляків в інші держави Євросоюзу, до якого країна приєдналася в 2004 році.