У Cloudflare стався другий збій за місяць – багато сайтів перестали працювати

Зокрема, користувачі скаржаться на проблеми з Zoom, Perplexity, Epic Games і Roblox.

Користувачі глобальної мережі скаржаться на недоступність низки сайтів, сервісів та ігор. Зокрема, перестали працювати Zoom, Epic Games, Valorant, Fortnite, Perplexity AI, League of Legends і багато інших.

Як виявилося, справа в черговому – вже другому за місяць – збої у хостинг-провайдера Cloudflare. Проблеми почалися відразу після того, як компанія почала заплановане технічне обслуговування.

Судячи зі звітів DownDetectore, проблеми почалися об 11:00 за київським часом. Оператор уже в курсі проблеми і займається вирішенням.

Відео дня

Попередній великий збій у роботі Cloudflare стався 18 листопада. Тоді багато сайтів і сервісів, зокрема УНІАН, були недоступні протягом декількох годин. Примітно, що тоді до поломки також призвели планові технічні роботи.

Cloudflare – американський провайдер хмарних рішень, який обслуговує сайти та онлайн-сервіси по всьому світу. За власними даними компанії, приблизно п'ята частина всього інтернет-трафіку проходить через її інфраструктуру.

Ще раніше, у жовтні, стався масштабний збій Amazon Web Services. Тоді, як і зараз, падали абсолютно різні сайти, не пов'язані один з одним. Уся сучасна мережа тримається на кількох гігантських інфраструктурних провайдерах, і коли один із них падає – страждає весь інтернет.

Вас також можуть зацікавити новини: