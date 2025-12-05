Польща оголосила в розшук двох українців: у чому їх підозрюють

За версією слідства, обидва чоловіки співпрацювали з російськими спецслужбами.

Польща оголосила в розшук двох громадян України Євгена Іванова та Олександра Кононова, яких підозрюють у причетності до диверсій на залізниці. Як пише BILD, за даними слідства, чоловіки могли діяти в інтересах російських спецслужб.

Зазначається, що близько трьох тижнів тому на ділянці залізничної лінії Варшава — Люблін пролунали кілька вибухів. Розслідування вивело правоохоронців на двох українців — 41-річного Євгена Іванова, який народився в Естонії, та 39-річного Олександра Кононова, уродженця Донецька. Їх підозрюють у шпигунстві та скоєнні теракту.

За версією польських правоохоронців, обидва чоловіки співпрацювали з російськими спецслужбами та за їхнім завданням підірвали залізничні колії приблизно за 100 кілометрів на південний схід від Варшави. Після вибухів вони втекли до Білорусі. Підозри швидко впали на Росію, оскільки цією лінією регулярно перевозять військові й гуманітарні вантажі для України.

Прокуратура вже оприлюднила фотографії чоловіків та оголосила їх у міжнародний розшук. Варшавський окружний суд задовольнив клопотання про видачу європейського ордера на арешт.

"Одразу після інциденту прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав ситуацію "найсерйознішою загрозою для країни від початку російського вторгнення в Україну". Після диверсії заходи безпеки на залізниці посилили, а окремі її ділянки тепер додатково охороняє армія", - пише BILD.

Що передувало

Нагадаємо, 16 листопада у Польщі зазнала пошкоджень ділянка залізниці, якою прямують поїзди в Україну. За даними премʼєр-міністра Польщі Дональда Туска, йдеться про ділянку залізничної колії у Мазовецькому воєводстві, яка з'єднує Варшаву зі станцією Дорогуськ на кордоні з Україною.

Згодом стало відомо, що підозрюваними є двоє громадян України, які перетнули кордон Польщі з Білорусі цієї осені. Один із підозрюваних раніше був засуджений за диверсію судом у Львові.

