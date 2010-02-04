Ймовірність фальсифікацій на виборах в Україна може бути невеликою

Варшава. 4 лютого. УНІАН. Внесені зміни до закону про вибори Президента України не призведуть до масових фальсифікаціях, якщо у виборчих комісіях працюватимуть представники обох кандидатів на пост глави держави.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловила експерт Центру східних досліджень (OSW, Варшава) Анна ГУРСЬКА.

Вона визнала, що внесені зміни можуть відкривати можливості для фальсифікації виборів, але назвала їх малоймовірними у випадку, якщо за перебігом голосування та підрахунком голосів слідкуватимуть представники штабів обох кандидатів.

«Треба пам’ятати про те, що у виборчих комісіях є паритет представників кожного з кандидатів. Якщо кожен з них насправді направив до виборчих комісій своїх відповідальних представників, то в таких умовах важко говорити про можливість фальсифікації виборів», - сказала експерт.

Вона не виключила певних маніпуляцій на регіональному рівні.

А.ГУРСЬКА зауважила, що «нервова реакція» на зміни до виборчого закону глави українського уряду Юлії ТИМОШЕНКО, котра в першому турі набрала на 10% менше голосів за лідера опозиції Віктора ЯНУКОВИЧА, свідчить про підготовку масових протестів після виборів.

Аналітик зазначила, що ні Ю.ТИМОШЕНКО, ні В.ЯНУКОВИЧ не заявили, що визнають у разі програшу перемогу опонента, а пообіцяли добиватися президентського крісла через суди та масові акції протесту.

На думку експерта, така поведінка свідчить, що жоден із кандидатів не впевнений у виграші на виборах і готує запасні варіанти дій на випадок програшу.

Водночас А.ГУРСЬКА висловила сумнів, що комусь із них вдасться добитися перегляду результатів виборів, як це було в 2004 році.

«Кандидати декларують, що будуть протести... правдоподібно малоефективні, але відтягнуть інавгурацію нового Президента та внесуть сум’яття в перші дні після виборів», - сказала експерт.

Вона також додала, що зміна виборчого законодавства за кілька днів до голосування не відповідає загальноприйнятим міжнародним стандартам.

«Парламентаріям треба було подумати про це (зміни) раніше», - сказала А.ГУРСЬКА.