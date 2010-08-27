Вибори матимуть значення для міжнародного іміджу України

Київ. 27 серпня, УНІАН. Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в Україні Ганс-Юрген ГАЙМЗЬОТ вважає, що місцеві вибори матимуть вирішальне значення для майбутнього авторитету України.

Про це він сказав в інтерв`ю газеті «КоммерсантЪ-Украина»№141.

Посол відзначив, що вітає той факт, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ бачить необхідність у зміні закону в його нинішньому вигляді. «Важливо, щоб місцеві вибори в жовтні пройшли відповідно до демократичних стандартів. Це позначиться безпосередньо на авторитеті України», - сказав посол, додавши, що вже розмовляв з цього приводу з людьми, відповідальними за те, що відбувається в політичному житті України.

Дипломат також вважає, що на користь України запросити на місцеві вибори спостерігачів від ОБСЄ. Він відзначив, що міжнародні спостерігачі зазвичай присутні на загальнонаціональних виборах і рідко – на місцевих.

«Є питання до українського керівництва: чи запросить воно на ці місцеві вибори спостерігачів від ОБСЄ? Хоча це й не прийнято, я думаю, в даному випадку це було б на користь країни. У будь-якому разі я виходжу з того, що на виборах будуть національні спостерігачі від недержавних організацій», - сказав посол.

Він також вважає, що в Конституцію України потрібно вносити певні поправки. «Головне, щоб реформи проводилися відповідно до Конституції, і була створена ефективна система заборон і противаг. Не можна допустити, щоб законодавча влада стала фактично частиною виконавчої. Яким чином позбавити процес законотворчості від постійного втручання, телефонних дзвінків, вказівок виконавчої і законодавчої влади?», - сказав Г.- Ю.ГАЙМЗЬОТ.

Також, за його словами, важливо, аби в новій Конституції збереглися права Верховної Ради, зокрема із затвердження державного бюджету. «Чи буде в результаті посилена роль Президента або прем`єр-міністра – це питання має вирішувати сама Україна. Принципове питання – чи вдасться Україні звільнитися від стилю командного управління зверху ”вниз” і надати суспільству й економіці можливість подальшого демократичного розвитку – поки що залишається без відповіді», - додав дипломат.