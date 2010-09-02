Ferrari відкликає всі авто моделі 458 Italia

Брюссель. 2 вересня. УНІАН. Ferrari відкликає з ринку всі авто моделі Ferrari Italia 458.

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-версія французької газети “Le Figaro”.

Згідно з інформацією, компанія вирішила відкликати усі випущені 1248 автомобілів, через небезпеку пожеж, що виникла внаслідок проблем з термічним захистом задньої частини автомобіля.

Після кількох пожеж, що сталися з цими автомобілями в Каліфорнії, Парижі, Швейцарії та Китаї, компанія провела дослідження і дійшла висновку, що є проблеми, пов’язані з випуском автомобілів. Ризик загоряння пов’язаний передусім з високими температурами повітря та інтенсивним використанням автомобілів цієї моделі.

Ferrari запропонувала всім власникам цієї моделі вартістю 163 тис. євро звернутися до своїх продавців задля проведення безкоштовних робіт з покращення термічної безпеки. Роботи з покращення автомобілів триватимуть 4-5 годин для кожного.