Комітет Європарламенту обговорив ситуацію в Україні

Брюссель. 30 вересня. УНІАН. Комітет з питань закордонних справ Європарламенту обговорив ситуацію в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, засідання комітету відбулося 29 вересня за участю членів делегації Європарламенту у зв’язках з Україною, заступника міністра закордонних справ України Павла КЛІМКІНА та голови комітету Верховної Ради України з питань євроінтеграції Бориса ТАРАСЮКА.

У своєму вступному слові заступник міністра закордонних справ зазначив, що європейська інтеграція – це не лише питання зовнішньої політики. «Це передусім питання проведення всеохоплюючих реформ, які дадуть нам можливість досягнути критеріїв, які необхідні для майбутнього членства в ЄС», - сказав П.КЛІМКІН.

Він зазначив, що на сьогодні Україна бачить позитивний момент у двосторонніх відносинах і вважає за необхідне підтримати і розвинути ці відносини. Серед основних пріоритетів українського уряду він назвав підготовку угоди про асоціацію, продовження візового діалогу з метою повної лібералізації візового режиму, співпраця в енергетичній сфері.

У свою чергу, голова парламентського комітету з питань євроінтеграції Б.ТАРАСЮК також відзначив прогрес, досягнутий за останні місяці в переговорах про угоду про асоціацію. При цьому депутат зазначив, що Україна на сьогодні чує багато критики щодо ходу переговорів про створення зони вільної торгівлі. «Як член парламенту я не можу погодитися з цією критикою… Україна має бути рівним партнером, а не додатковим ринком для європейського бізнесу», - сказав Б.ТАРАСЮК.

Він також зазначив, що депутати парламенту мають схожу з урядовою позицію щодо візового діалогу. При цьому Б.ТАРАСЮК висловив занепокоєння щодо чуток про те, що Росія може отримати такий самий режим пересування громадян, як і Україна, але навіть раніше чи щонайменше не пізніше України. «І це дуже турбує нас, тим більше, що Україна вже п’ять років, як скасувала візи для європейців», - сказав депутат.

При цьому Б.ТАРАСЮК підкреслив, що виступав як голова парламентського комітету, а не як представник опозиції.

В ході подальшого обговорення європейські депутати висловили стурбованість останніми подіями в Україні. Так Мікаель ГАЛЄР висловив стурбованість тим, що українські спецслужби активно цікавляться роботою журналістів, професорів, представників неурядових громадських організацій. «Яка мета всіх цих дій?» - запитав європейський депутат.

Він також висловив стурбованість конфліктом інтересів, який є у голови СБУ (Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО – УНІАН), який водночас володіє потужними медіаресурсами.

Депутат Ельмар БРОК зазначив, що на сьогодні опозиції в Україні дуже складно висловити свою позицію через засоби масової інформації. «Я думаю, це дуже турбує нас у виборчій кампанії», - сказав він.

Депутат також висловив стурбованість складнощами для молодих партій бути почутими в Україні та недосконалою роботою судової системи. При цьому Е.БРОК висловив думку, що події, які відбуваються сьогодні в Україні, свідчать, скоріше, не про розвиток демократії, а про повернення назад у ті часи, коли демократичні інструменти залишалися лише інструментами і не мали під собою демократичних цінностей.

Англієць Чарльз ТЕННОК також висловив стурбованість, зокрема, ситуацією зі свободою слова, спробами запровадити нові «темники», зникненням харківського журналіста Василя КЛИМЕНТЬЄВА та завершенням справи Гонгадзе, яка, на його думку, не була остаточно розслідувана.

Депутат від Румунії Адріан СЕВЕРІН, у свою чергу, висловив думку, що Європарламент повинен намагатися не підтримувати опозицію чи уряд, а ставитися до України як до цілісної країни, яка зможе сама знайти відповіді на складні питання розвитку демократії. При цьому депутат закликав усі українські партії працювати спільно над питаннями європейської інтеграції.