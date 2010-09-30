Єврокомісія уважно стежитиме за місцевими виборами в Україні

Брюссель. 30 вересня. УНІАН. Єврокомісія уважно стежитиме за проведенням місцевих виборів в Україні.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі президента Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ.

У прес-службі зазначили, що президент Єврокомісії отримав листа від дев’яти опозиційних партій України, в якому, зокрема, висловлювалася стурбованість можливістю проведення місцевих виборів недемократичним шляхом.

При цьому у прес-службі нагадали заяву Ж.БАРРОЗУ, зроблену під час останнього візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Брюсселю, і, зокрема, спільну заяву обох президентів за підсумками зустрічі. «Обидва лідери погодились, «що відносини між ЄС та Україною базуються на спільній історії та спільних цінностях, таких, як демократія, ринкова економіка, повага до прав людини та верховенство права; вони відзначили у цьому контексті життєво важливу роль вільних ЗМІ та незалежної судової системи для продовження консолідації демократичного розвитку України; вони також підкреслили важливість того, щоб майбутні місцеві вибори в України були проведені відповідно до міжнародних стандартів», - зазначили у прес-службі.

У прес-службі також наголосили, що таким чином Європейський Союз сподівається, що українська влада забезпечить повну повагу до цих цінностей. Крім того, у прес-службі наголосили, що Єврокомісія уважно стежитиме за проведенням місцевих виборів і сподівається, що вони будуть проведені відповідно до демократичних принципів, зокрема, через забезпечення рівних прав для всіх політичних сил та кандидатів.

Як повідомляв УНІАН, керівники дев’яти опозиційних партій України підписали лист до міжнародних організацій щодо своєї стурбованості щодо можливості проведення недемократичних виборів в Україні.

Лідери опозиційних партій заявляють, що влада застосовує сім основних технологій фальсифікації, зокрема, жорстке домінування пропрезидентської більшості у ЦВК, порушення принципу пропорційності при формуванні ТВК на користь провладних партій, порушення пропорційності призначення керівництва ТВК, формування складу дільничних комісій з перевагою на бік однієї з політичних сил, закріплення законом можливості підрахунку голосів без наявності кворуму в комісії.

Лист направлений голові Ради Європейського Союзу, президенту Єврокомісії, президенту Європарламенту, президенту ПАРЄ, голові ОБСЄ, главам держав – стратегічних партнерів України, керівникам іноземних дипломатичних місій в Україні та керівникам міжнародних фондів та організацій.