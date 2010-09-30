Тарасюк вважає, що влада має вивчити зауваження міжнародної спільноти

Брюссель. 30 вересня. УНІАН. Голова комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції Борис ТАРАСЮК вважає, що українська влада має уважно вивчити звинувачення з боку міжнародної спільноти щодо згортання демократії.

Таку думку він висловив у розмові з власним кореспондентом УНІАН у Брюсселі, коментуючи результати засідання Комітету з питань закордонних справ Європарламенту, що відбулося 29 вересня і на якому розглядалося питання відносин з Україною.

«Я вважаю, що треба дуже серйозно нинішній владі подивитися на нинішній стан справ, проаналізувати основні зауваження, які мають і не лише з опозиції, але й з міжнародної спільноти, і спробувати зробити висновки», - сказав депутат.

Він зазначив, що вся стурбованість, яка лунає як від депутатів Європарламенту, так і від Європейської народної партії, Євросоюзу, Парламентського форуму спільноти демократії, свідчить, що йдеться не про вигадки опозиції, «як дехто з влади хоче показати».

«Якщо хтось від влади думає, що про реальний стан справ з демократією в Україні ніхто не знає, вони глибоко помиляються. Для чого ж тоді посольства і весь дипломатичний корпус знаходяться в Україні? Вони все бачать так само, як і ми з вами бачимо», - сказав Б.ТАРАСЮК.

Він також висловив переконання у тому, що ніхто ні в Україні, ні в світі не радіє з того, що є можливість покритикувати українську владу.

«Мені болить, коли критикують Україну, але що робити, коли влада дає підстави для такої критики», - сказав український депутат.

Він також висловив сподівання, що представники Міністерства закордонних справ, які не були присутні на засіданні комітету Європарламенту, передадуть інформацію Президенту та прем’єр-міністру України.

«Тому що, знаєте, є така спокуса змусити журналістів писати те, що треба владі, закривати канали або видання, які пишуть не те, що хоче влада, така спокуса є. Але є громадська думка в усьому світі, в Європейському парламенті, в інших міжнародних інституціях, треба не забувати про це, не треба ховати голову в пісок, треба робити висновки і виправляти ситуацію», - наголосив Б.ТАРАСЮК.

Як повідомляв УНІАН, в ході засідання Комітету з питань закордонних справ Європарламенту європейські депутати висловили стурбованість ситуацією зі свободою ЗМІ та висловлювань в Україні, зростаючим тиском на журналістів та опозиційні партії, зникненням журналістів, а також тим, як будуть проведені наступні місцеві вибори.