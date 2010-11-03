Литвин хоче посилити співпрацю країн Причорномор`я з ЄС та РЄ

Київ. 3 листопада. УНІАН. Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що Парламентська асамблея Організації Чорноморського економічного співробітництва має виступити з ініціативою активізації партнерства країн Причорномор’я зі структурами Європейського Союзу і Ради Європи.

Як повідомили УНІАН у прес-служіб ВР, виступаючи на 36-му пленарному засіданні Генеральної асамблеї ПАЧЕС сьогодні у Трабзоні (Туреччина), під час якого Україна перейняла головування у ПАЧЕС від Туреччини, В.ЛИТВИН наголосив на важливості міжкультурного і міжцивілізаційного діалогу і його значенні для майбутнього народів Причорномор’я.

В.ЛИТВИН зазначив, що ПАЧЕС притаманне розуміння «ролі діалогу культур як найважливішого каталізатора політичної, соціальної, економічної і культурної інтеграції наших багатокультурних суспільств із населенням майже в 350 мільйонів чоловік». За його словами, глобалізація, взаємна всебічна залежність країн привели до того, що світ ХХІ сторіччя перетворюється на цілісний організм без «залізних завіс» і фактично без кордонів.

При цьому керівник українського парламенту наголосив, що Причорномор`я, «на жаль, не вільне від конфліктності і вибухонебезпеки: над регіоном нависає дамоклів меч хронічних «заморожених конфліктів», метастазів міжнародного тероризму, високих ризиків міжнаціонального і міжрелігійного тертя, безкомпромісності міжнародного суперництва за ринки в басейні Чорного моря».

За словами В.ЛИТВИНА, за цих умов вкрай необхідним є діалог між культурами і цивілізаціями. Він наголосив на провідній ролі парламентів і «парламентського виміру міжкультурного і міжцивілізаційного діалогу» в утвердженні універсальних принципів «політичної культури різноманіття» - спільних демократичних цінностей, прав людини і основних свобод, верховенства права, плюралізму, толерантності, відсутності дискримінації і взаємоповаги. «Під час головування України у ПАЧЕС ми маємо намір розробити пакет пропозицій, направлених на активізацію парламентського виміру міжкультурного діалогу відповідно до рекомендацій «Білої книги» з міжкультурного діалогу Ради Європи, - «Жити разом у рівній гідності», - сказав голова Верховної Ради.

В.ЛИТВИН також виклав свою думку щодо питань зближення культур країн ПАЧЕС у рамках загальноєвропейського багатокультурного процесу, зокрема у відносинах з Європейським Союзом. Зокрема, він висловив побоювання, що з огляду на нинішню ситуацію у ЄС більшість держав ПАЧЕС і Парламентська Асамблея згодом можуть опинитися на периферії загальноєвропейського багатокультурного процесу, стати «молодшим партнером» міжкультурного і міжнаціонального діалогу Великої Європи.

«Як нам видається, ПАЧЕС варто було б вивчити таку ймовірність і запропонувати програмам і структурам Ради Європи і Євросоюзу ініціативи більш активного партнерства Причорномор`я на довгостроковій основі в рамках загальноєвропейського культурного процесу і діалогу культур і цивілізацій, - сказав В.ЛИТВИН. - Це також відповідало б рекомендаціям «Білої книги» Ради Європи».

Керівник парламенту також поінформував, що Верховна Рада ухвалила ряд законодавчих актів, імплементувавши в національне законодавство основні міжнародні стандарти взаємної терпимості, поваги і взаєморозуміння, що, за його словами, дозволяє Україні вести реальний діалог культур і цивілізацій. «На наше переконання, діяльність парламенту в сучасній демократичній державі повинна служити платформою для розширення діалогу культур і цивілізацій, які є запорукою миру і загального прогресу людства», - сказав він.