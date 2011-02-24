Литвин заявляє, що співпраця з НАТО відповідає інтересам України

Київ. 24 лютого. УНІАН. Співпраця України з НАТО відповідає нашим національним інтересам і зміцнює нашу безпеку не лише в Європі, а й в усьому світі.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, сказав голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН під час зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог РАСМУССЕНОМ.

Сторони обговорили питання практичного співробітництва України з НАТО, зокрема, у створенні системи протиракетної оборони Альянсу, забезпеченні безпеки в регіоні та наданні допомоги на випадок надзвичайних ситуацій цивільного характеру.

Голова Верховної Ради України підкреслив необхідність співпраці України з НАТО. При цьому, наголосив він, «є розуміння того, що не треба говорити про пункт призначення, а активно співпрацювати, бо від цього виграє й Україна, й інші країни у світі».

Генеральний секретар НАТО, який уперше відвідав Україну після набуття нею позаблокового статусу на законодавчому рівні, зазначив, що «Україна є великим гравцем у Євроатлантичній структурі». «Ми дуже цінуємо співпрацю з вашою країною, виступаємо за подальше поглиблення партнерства, - сказав він. - І вважаємо, що співробітництво України з Альянсом сприяє її євроінтеграції».

А.РАСМУССЕН зазначив, що Альянс має намір посилити практичне співробітництво і політичний діалог з Україною для вирішення загальних проблем та допомоги у здійсненні реформ, і висловив задоволення з приводу реалізації Україною річної національної програми співробітництва у 2010 році. Він також подякував українським миротворцям за участь в операціях під егідою НАТО, зокрема, під час патрулювання Середземного моря, у здійсненні місій в Афганістані та Косовому.

НАТО, за словами А.РАСМУССЕНА, розраховує на активізацію співробітництва з Україною.

Одним із напрямків співпраці, вважає він, могло би стати надання допомоги під час надзвичайних ситуацій цивільного характеру. Зокрема, за його словами, таке співробітництво було б корисним під час проведення Євро-2012 в Україні та Польщі. «Це важлива подія, під час якої потрібно передбачити надзвичайні ситуації, - підкреслив він. - У разі, якщо від цих країн надійде запит, НАТО готова надати допомогу цивільного характеру в контексті футбольного чемпіонату».

Генеральний секретар Альянсу висловив упевненість у тому, що Україна не зверне з демократичного курсу і відданості верховенству права, які є головними аспектами відносин НАТО й України. «Ми повністю поважаємо рішення України оголосити європейську інтеграцію своїм головним зовнішньополітичним пріоритетом. І я вважаю, що конструктивне партнерство з Альянсом може допомогти Україні прокласти свій шлях у Європу», - підкреслив він.

Голова Верховної Ради України, наголошуючи на тому, що «світ вступив в етап стабільної нестабільності», зазначив, що «Україна, не будучи членом НАТО, активно співпрацюватиме за всіма параметрами і напрямками, що і члени Альянсу». Головним, за його словами, є не ідеологічне навантаження, а практична співпраця. «Ми зацікавлені у тому, щоб Україна була залучена до життя Заходу», - сказав він.

В.ЛИТВИН запевнив керівника Альянсу у тому, що Верховна Рада України забезпечить розвиток співпраці з НАТО у законодавчому плані. Він нагадав, що українські депутати беруть активну участь у роботі Парламентської Асамблеї НАТО, важливе значення надається і роботі Комісії «Україна-НАТО».

Голова Верховної Ради заявив, що українські парламентарії також налаштовані на поглиблення співпраці у проведенні конференцій та семінарів під егідою Асамблеї НАТО. При цьому він підкреслив, що «парламентський вимір співробітництва Україна-НАТО розвивається досить ефективно».

Підсумовуючи результати розмови із Генеральним секретарем НАТО, В.ЛИТВИН зазначив, що «НАТО - це демократичне об’єднання, реальне об’єднання і глобальна реальність, яка забезпечує глобальну безпеку на загально цивілізаційних демократичних принципах». «Співпраця України з НАТО відповідає нашим національним інтересам і зміцнює нашу безпеку не лише в Європі, а й в усьому світі», - сказав він.