Політики Німеччини: Україну треба інтегрувати в ЄС

Київ. 1 грудня. УНІАН. Найкращий шлях для підтримки демократії в Україні є інтенсивний діалог і європейська перспектива. Про це пишуть в своїй статті, опублікованій в німецькій газеті Handelsblatt, депутат Бундестагу від ХДС Карл-Георг ВЕЛЛМАНН і екс-керівник розвідки ФРН Аугуст ХАННІНГ.

Як відзначають автори статті, переклад якої наводить «Инопресса», «реакція на вирок Юлії ТИМОШЕНКО, яку звинувачують в укладанні з Росією газових угод у збиток інтересам України, була однозначною: візит Президента країни Віктора ЯНУКОВИЧА до Брюсселя відмінили незадовго до його початку, а переговори з приводу підписання Угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі з Києвом заморозили». За словами авторів статті, «подібна реакція відповідає почуттям переважної більшості населення як Німеччини, так і всієї Західної Європи, яке небезпідставно сумніваються в дотриманні європейських стандартів великим східним сусідом ЄС». При цьому вкотре перед європейцями постає питання, чи є дотримання світоустрою, звичного для нас, необхідною передумовою для зовнішньополітичних відносин. Україна є частиною Європи і давно шукає своє місце в ній, відзначають автори.

«На користь більш глибокої інтеграції України в ЄС говорить, зокрема, сильна потреба української економіки в модернізації, яку може задовольнити лише Захід. Зближення України з європейськими структурами представляє інтерес і для Європи, оскільки 46-мільйонна Україна на східних рубежах ЄС є привабливим ринком і має в своєму розпорядженні добре освічені молоді кадри». Найкращим шляхом для підтримки демократії в Україні автори вважають інтенсивний діалог і європейську перспективу.

«Так чи слід ставити відносини з країною в залежність від судового процесу, документів якого ми навіть не бачили? - запитують автори. - Адже процес над ХОДОРКОВСЬКИМ у Росії не перешкодив нам підтримувати відносини з Росією, та й Китай, незважаючи на непросту ситуацію з правами людини, є привабливим економічним партнером для ЄС».

«Такі теми, як демократія і права людини, поза сумнівом, мають стояти на порядку денному переговорів, проте було б невірно ізолювати Україну», - зазначається в статті. Інакше, вважають автори статті, Україна на тлі економічних труднощів зважиться на іншу інтеграцію - а ближче за всіх - Росія.