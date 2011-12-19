В Раді Європи закликають Україну реформувати Конституцію

Брюссель. 19 грудня. УНІАН. Моніторинговий комітет Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) закликав Україну до негайної реформи Конституції та врахування висновків Венеціанської комісії.

Як повідомляє прес-служба Ради Європи, про це йдеться у проекті резолюції “Функціонування демократичних інституцій в Україні”, схваленому 15 грудня на засіданні Комітету в Парижі.

“Асамблея підтверджує свою позицію щодо неможливості реалізації реформ, необхідних для виконання Україною своїх зобов’язань перед Радою Європи без реформування нинішньої Конституції. Тому вона закликає Президента та Верховну Раду негайно ініціювати всебічний процес конституційної реформи та не відкладати його до проведення нових парламентських виборів”, - написано в документі.

Моніторинговий комітет привітав позитивну оцінку Венеціанською комісією пропозиції скликати Конституційну Асамблею, яка має стати основою для процесу конституційної реформи. При цьому, в проекті резолюції міститься заклик до української влади повністю врахувати усі попередні зауваження Венеціанської комісії щодо попередніх проектів конституційної реформи.

В документі міститься позитивна оцінка систематичної звернення української влади до Венеціанської комісії з проханням оцінити ті чи інші проекті законодавчих актів. Водночас, Комітет зазначив, що в кількох випадках проекти законів, які були оцінені Венеціанською комісією, відкликалися, або в них не враховувалися рекомендації Венеціанської комісії під час схвалення парламентом України.

“Тому Асамблея закликає владу повністю брати до уваги висновки Венеціанської комісії при підготовці нових законів, включаючи (висновки – УНЕІАН) щодо попередніх проектів на ту саму тему”, - написано в проекті резолюції.

В проекті також висловлюється сподівання, що позитивні висновки Венеціанської комісії щодо проектів законів, підготовлених Президентським комітетом за посилення демократії щодо адвокатури, свободу зібрань та конституційну асамблею, будуть враховані Верховною Радою України при схваленні цих законопроектів.

Проект резолюції було схвалено Комітетом одностайно. Передбачається, що ПАРЄ розгляне його на своїй сесії наприкінці січня 2012 року.