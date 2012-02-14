100 тис. українців їздять в Польщу в рамках малого прикордонного руху

Варшава. 14 лютого. УНІАН. Майже 100 тисяч громадян України на кінець минулого року мали дозволи на перетинання польсько-українського кордону в рамках запровадженого три роки тому між країнами малого прикордонного руху (МПР), 40 тисяч з яких видано в 2011 році.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за даними польських прикордонників, частка малого прикордонного руху в загальному пасажиропотоці громадян України на кордоні з Польщею торік зросла до майже 50% з близько 10% у другому півріччі 2009 року.

Українці-власники дозволів МПР минулого року перетнули польсько-український кордон понад 5 млн. разів в порівнянні з 3,6 мільйонами в 2010 році (громадяни Польщі не користуються МПР, бо можуть відвідувати Україну без віз - УНІАН).

Польські прикордонники відзначили незначну кількість порушень правил перебування у Польщі в рамках МПР, зауваживши, що торік вони не впустили в країну близько 1,8 тисячі українців, які мали такі дозволи.

Близько 1,4 тисячі з них раніше порушили правило, яке не дозволяє перебувати в країні довше за 90 днів кожні півроку, близько 200 були вписані в шенгенську та польські бази осіб, яким заборонено в`їзд та ще 200 не мали з собою дозволу МПР.

Торік за межами дозволених в рамках МПР 30 кілометрів у Польщі затримано лише 63 українців.

Польські прикордонники наказали близько 250 українцям добровільно залишити Польщу через те, що вони перевищити дозволений час перебування та були затримані за межами 30-кілометрової зони.

Прикордонники також нагадали, що право отримати дозвіл МПР мають 1,5 мільйона українців, що живуть в 30-кілометровій зоні від кордону з Польщею.

Як повідомляв УНІАН, Польща видає дозволи МПР, які коштують 20 євро та дозволяють необмежену кількість разів перетинати польсько-український кордон, на 2-5 років.

Для поїздок за межі 30-кілометрової зони МПР у Польщі та в інші держави Шенгенської зони, до якої поляки приєдналися наприкінці 2007 року, українці мають отримати шенгенську або національну візу.

Перша з них є короткостроковою - для поїздок до 90 днів, а друга довгострокова - від 3 місяців до року; коштують 35 та 20 євро, відповідно.

Торік Польща збільшила видачу віз в Україні на 26% до понад 570 тисяч, близько 65% з яких шенгенські.