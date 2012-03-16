Польща після вступу до Шенгену видворила 30 тис. іноземців

Варшава. 16 березня. УНІАН. Польща після вступу наприкінці 2007 року у Шенгенську зону до кінця минулого року примусила виїхати з країни через порушення правил перебування близько 32,5 тисяч іноземців, більше половини яких були громадянами України.

За даними Адміністрації у справах іноземців Польщі (UDSC), представники польських властей за останні чотири роки видали майже 23 тис. рішень ”про добровільне залишення” території Польщі та понад 9,5 тис. про примусове ”видалення” з країни.

Частка українців серед усіх іноземців, котрі отримали такі рішення, становить 70% та 45%, відповідно.

Найбільше рішень про ”видалення”, яке є більш суворим покаранням та полягає у примусовому доставлені особи до кордону, громадяни України отримали у першому році членства Польщі у Шенгенській зоні - 2,7 тис.

За даними UDSC, торік українцям було видано таких рішень менше 400 після близько 550 та 800 у два попередні роки.

За останні чотири роки, громадяни України отримали понад 16 тисяч рішень ”про добровільне залишення” території Польщі, з якими вони самі повинні виїхати з країни упродовж двох тижнів від моменту його отримання (якщо ухилитися від цього обов`язку, то у випадку повторного контролю порушника примусово видворяють - УНІАН).

Крім українців, з 2007 по 2011 рік найчастіше порушували правила перебування у Польщі громадяни Росії, В`єтнаму, Білорусі, Вірменії Молдови та Грузії.

Дані UDSC свідчать про меншу кількість виявлених порушень правил перебування після вступу Польщі до Шенгенської зони, ніж у перші чотири роки членства поляків у Європейському Союзі, до якого країна приєдналася у травні 2004 року.

З 2004 по 2005 рік польська влада змусила залишити польську територію 46 тис. іноземців, 18 тисяч з яких були ”видалені”, а майже 28 тисячам видано рішення ”про добровільне залишення” країни.

Доля українців складала серед них близько 50 та 70 відсотків, відповідно.

Напередодні вступу до Євросоюзу з 2001 по 2003 рік, коли порушників лише ”видаляли”, UDSC зареєструвала понад 25 тис. таких випадків, третина з яких стосувалася українців.

Як повідомляв УНІАН, польська прикордонна служба за останні 4 роки не впустила в Польщу майже 90 тисяч іноземців, близько половина з яких були громадянами України.

Довідка УНІАН. Польща запровадила візовий режим для українців восени 2003 року напередодні вступу країни до об`єднуючого зараз 27 держав Євросоюзу, посиливши правила видачі віз перед приєднанням 21 грудня 2007 року до Шенгенської зони.

Польські консульства традиційно видають українцям найбільше віз серед усіх 26-ти держав Шенген зони: за останні 4 роки - 1,8 млн. віз.