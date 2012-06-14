ЄС хоче від України не пояснень, а конкретних дій

Страсбург. 14 червня. УНІАН. Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле заявляє, що ЄС не чекає від України пояснень ситуації, але чекає конкретних дій на розв’язання існуючих проблем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи на 19-му засіданні Комітету парламентського співробітництва Україна-ЄС у Страсбурзі.

Говорячи про угоду про асоціацію, комісар, зокрема, зазначив, що задоволений тим фактом, що Київ та Брюссель змогли наприкінці березня парафувати цей документ.

“Результат цієї важкої роботи (переговорних команд – УНІАН) є в тому, що зараз ми маємо на столі одну з найамбітніших і комплексних угод, про які ЄС колись вів переговори з третьою країною. Ми хочемо підписати угоду, і знову, щоб не було помилок: підписання угоди відкриє шлях всебічній програмі модернізації, пов’язаної з посиленою підтримкою. Це буде добре для України, добре для Європейського Союзу та добре для “Східного партнерства”, - сказав комісар.

Говорячи про можливість підписання угоди про асоціацію С.Фюле нагадав рекомендації Комітету парламентського співробітництва Україна-ЄС, зроблені в лютому цього року, в яких зазначається, що “чим більше Україна поділятиме спільні цінності з Європейським Союзом, чим більше вона зосереджуватиметься на реалізації реформ, тим більшим буде поглиблення відносин з Європейським Союзом”.

“Я хочу підняти цей пункт, тому що це дуже важливо: Європейський Союз не хоче більше пояснень від України, він хоче видимих дій”, - підкреслив С.Фюле.

Він зазначив, що ці дії мають передусім стосуватися трьох основних напрямків: проведення чесних та вільних виборів, вирішення питання вибіркового правосуддя, а також посилення реформ, погоджених в рамках Порядку денного асоціації.

При цьому, С.Фюле наголосив, що незалежно від того, якими будуть результатаи виборів та реформ, ЄС очікує від України вирішення питання вибіркового правосуддя.

“Дозвольте мені повторити – пояснень недостатньо”, - сказав він.

Комісар наголосив, що судові процеси проти колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, колишнього виконуючого обов’язки міністра оборони Валерія Іващенка та інших не були ні прозорими, ні чесними.

“Вони не були проведені відповідно до міжнародних стандартів. Не було неупередженості суддів, не було рівних можливостей у прокурорів та захисту. Це не питання персоналій чи політичної лояльності, це – системна проблема”, - зазначив С.Фюле.

Він висловив переконання в тому, що статті Кримінального кодексу, на яких було побудовано обвинувачення проти колишніх українських урядовців, потрібно було б переглянути у тісних консультація з Радою Європи.

Комісар зазначив, що задоволений виконання Києвом рішення Європейського суду з прав людини щодо необхідності забезпечити Ю.Тимошенко адекватною медичною допомогою, однак підкреслив, що цей факт не вирішує проблеми, хоча і є важливим.

За словами С.Фюле, позитивним є схвалення Україною нового Кримінального процесуального кодексу, однак потрібно вносити зміни і до інших законів, зокрема, щодо Генеральної прокуратури, адвокатури, перегляду ролі Вищої Ради юстиції.

“Незалежно від політичного клімату в Україні, ці реформи вимагають між партійної підтримки”, - наголосив комісар.