Єврокомісія підтверджує готовність брати участь у модернізації української ГТС

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав віце-президент Європейської комісії з питань енергетичного співробітництва Марош Шефчович на спільному брифінгу з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

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«Це наші спільні інтереси модернізувати українську ГТС. Таке співробітництво буде кращим сигналом для тих, хто сумнівається в майбутньому ГТС», - сказав Шефчович.

Також представник Єврокомісії зазначив, що оператор української ГТС (держкомпанія «Укртрансгаз» - УНІАН) має бути незалежним, а його діяльність повинна відповідати європейським стандартам.

«Для досягнення цієї мети ми звернулися до провідних європейських компаній у сфері транзиту газу, щоб вони могли поділитися своїм досвідом і баченням, які мають бути вимоги до оператора ГТС і яким він повинен відповідати стандартам. Зараз ми перебуваємо в контакті з такими компаніями», - додав Шефчович.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2014 року Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління єдиною газотранспортною системою України, який передбачає залучення європейських та американських інвесторів до управління українською ГТС.

Як очікується, конкурс на залучення інвесторів буде прозорим, а вимогою до його учасників стане надання всієї інформації про структуру власності та всіх бенефіціарів. Крім того, компанія, яка виграє конкурс, буде зобов'язана кожні 5 років звітувати перед парламентом про виконану роботу.

Також, за законом, ГТС і газові сховища залишаться на 100% у державній власності. При цьому операторська компанія, якою і будуть керувати інвестори, контролюватиметься виключно державою – 51% її акцій належатиме державі, 49% - ЄС або США.

1 березня президент України Петро Порошенко закликав Єврокомісію сприяти організації в найближчий час міжнародної конференції на підтримку модернізації ГТС України. Раніше Порошенко заявляв, що проект «Північний потік-2», який реалізує Росія і який (за заявами російського монополіста компанії «Газпром») може призвести до зниження транзиту газу через територію України, є політичним проектом і закликав іноземних партнерів інвестувати в українську ГТС.