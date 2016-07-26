Приєднання до Цифрового співтовариства ЄС дозволить Україні в майбутньому залучити близько 5 млрд. євро

«Якщо оцінити в глобальному вимірі цієї програми, то вже з 2017 року і далі ми говоримо про цифри до плюс 5 млрд євро для України», - сказав він.

Також Кубів зазначив, що для успішної реалізації програми приєднання до Цифрового співтовариства Україні необхідно розробити чіткий план дій.

Він повідомив, що перше засідання робочої групи з приєднання до Цифрового співтовариства ЄС відбудеться у вересні цього року. Під час цієї зустрічі перед українським урядом буде поставлено чіткі завдання на найближчу перспективу. Відтак, за словами Кубіва, в жовтні відбудеться наступна зустріч у Брюсселі (Бельгія), під час якої робоча група розробить детальний поетапний план дій для України.

Також Кубів запропонував створити єдиний центр координації програми приєднання до Цифрового співтовариства, який буде центральним органом влади, відповідальним за виконання плану.

За словами міністра економіки, приєднання України до Цифрового співтовариства ЄС є дуже важливим кроком для нашої країни, оскільки це дасть змогу «зняти кордони» між нашою державою і європейськими країнами, запровадити єдині стандарти, запустити спільні фінансові проекти.

Як повідомив єврокомісар з питань цифрової економіки та цифрового суспільства Гюнтер Еттінгер, який також був присутній на форумі в Києві, Україна стане першим стратегічним партнером Цифрового співтовариства, не враховуючи країн Євросоюзу.

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва, Цифрове співтовариство об'єднає 28 країн ЄС і 6 країн Східного партнерства, включаючи Україну, з метою запровадження єдиних стандартів, лібералізації та контролю цифрового ринку.

Згідно з доповіддю «Глобальний звіт про розвиток інформаційних технологій - 2015», складеною Всесвітнім економічним форумом (ВЕФ), Україна посіла 71-е місце у світі за рівнем розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), піднявшись за рік на 10 позицій порівняно з показником 2014 року, коли Україна посідала 81-е місце. При формуванні рейтингу організація розрахувала Індекс мережевої готовності, що характеризує рівень розвитку ІКТ у 143 країнах світу.