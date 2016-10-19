Угода про асоціацію з ЄС надає рівні можливості для українського сільського господарства і промисловості - представництво ЄС

Угода про асоціацію між Україною і Європейським Союзом не містить особливих преференцій для тих чи інших галузей економіки, надаючи рівні можливості як для українського сільського господарства, так і для промисловості.

Про це заявив голова торгового сектору Представництва ЄС в Україні Ніколас Бердж на круглому столі в рамках спільного проекту УНІАН та Представництва ЄС #EUkrаine.

"Я хочу сказати, що проблеми, які характерні для промисловості і сільського господарства, насправді однакові. Глибока та всеосяжна зона вільної торгівлі надає багато можливостей для всього спектру промислового і сільськогосподарського виробництва. У всіх випадках, коли ми говоримо про високотехнологічному виробництві або про базових галузях, таких як сільське господарство, питання полягає в тому, щоб стати конкурентоспроможним шляхом виробництва якісних товарів і відповідати вимогам сучасного ринку... Ми говоримо про глобальні виробничих ланцюжках. Зона вільної торгівлі дозволяє Україні вбудуватися в них у різних місцях і на різних етапах. Таким чином, розвивається економіка і створюються робочі місця", - сказав він.

У свою чергу, віце-президент Центру досліджень корпоративних відносин В'ячеслав Бутко, присутній на круглому столі, підкреслив, що Україні для вбудовування в глобальні ланцюги доданої вартості необхідна якісна та сучасна промислова політика, яка не буде використовувати застарілі протекціоністські інструменти.

"Держава не приділяє уваги промислової політики, а якщо і приділяє, то мова йде про якісь досить дивних цілях із серії "введемо мито на експорт металобрухту або заборонимо експорт лісу і оголосимо це елементом промислової політики". Якщо припустити, що, можливо, коли в Україні буде побудована меблева промисловість, то до того часу цю меблі будуть друкувати на 3D-принтерах, а традиційне виробництво меблів піде в небуття, будучи неконкурентоспроможним", - зазначив експерт.

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Як повідомляв УНІАН, зона вільної торгівлі між Україною та ЄС набула чинності 1 січня поточного року. Експорт українських товарів до Євросоюзу в січні-липні 2016 року виріс на 6,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року, склавши 6,5 мільярда доларів.

Українські експортери промислової продукції платитимуть на 20% менше в бюджет Європейського Союзу в разі вступу в силу рішення ЄС про розширення квот на безмитне ввезення деяких видів української продукції. Рішення повинно бути схвалено країнами-членами ЄС і Європарламентом.

Кабінет міністрів 11 жовтня прийняв постанову про створення Національного комітету промислового розвитку України, який покликаний сприяти виробництва товарів з високою доданою вартістю та розвитку різних галузей промисловості для стимулювання економічного зростання.