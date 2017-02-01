Україна повинна передбачити покарання для осіб, причетних до підтримки піратських сайтів – представництво ЄС

Про це повідомив керівник торгово-економічного відділу Представництва ЄС в Україні Ніколас Бердж в інтерв'ю УНІАН.

«Повинен бути закон, який передбачав би серйозну відповідальність за зміст піратських сайтів. Ми повіримо в серйозні наміри України боротися з піратськими сайтами тільки тоді, коли буде передбачено покарання для осіб, причетних до підтримки піратських сайтів», - сказав він.

Крім того, Бердж заявив, що в законодавстві повинно бути передбачено покарання для юридичних компаній, зокрема, інтернет-провайдерів за вільний доступ до піратських онлайн-ресурсів.

«Провайдери інтернет-послуг також повинні нести певну правову відповідальність за те, що вони роблять. Інакше покінчити з інтернет-піратством неможливо», - сказав він.

Представник ЄС наголосив, що така відповідальність була передбачена в законі «Про внесення змін до Закону «Про кінематографію» та інших законів України щодо підтримки виробництва національних фільмів», однак цей закон був ветований Президентом з інших причин.

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«Ми закликаємо Верховну Раду якомога швидше розглянути цей документ і прийняти відповідні зміни в законодавство», - підкреслив він.

Бердж також зазначив, що недавня хвиля закриття в Україні піратських онлайн-ресурсів є великим кроком вперед для ефективного захисту прав інтелектуальної власності, однак цього буде недостатньо.

«Один сайт закрили, інший – з'явився. Це битва, яка постійно триває», - коментує він.

За словами представника ЄС, у разі нехтування правом інтелектуальної власності, таким чином, не виконуючи зобов'язання в рамках Угоди про асоціацію з ЄС, Україні загрожує погіршення відносин з Європейським Союзом.

«У разі невиконання (зобов'язань України – УНІАН) Угода передбачає відповідні механізми для вирішення таких ситуацій у межах наших відносин. Таким чином, ми говоримо не про санкції, а про можливість зміни положення справ щодо то, що в наших силах зробити, щоб вирішити ситуацію», - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, з кінця листопада 2016 року департамент кіберполіції Національної поліції України припинив роботи декількох піратських онлайн-кінотеатрів України, які завдали правовласникам великі суми збитку. Зокрема, була припинена діяльність піратських онлайн-кінотеатрів: fs.to, baltazar.org.ua, mega-cinema.pp.ua.

На фоні цієї хвилі український сервіс обміну інформацією Ex.ua і популярний торрент-трекер Torrents.Net.UA оголосили про припинення роботи в Україні.

На поточний момент сфера захисту прав власності в Україні залишається однією з проблемних. Зокрема, на початку травня 2016 року офіс Торгового представництва США в оприлюдненому щорічному звіті щодо рівня захищеності прав інтелектуальної власності в світі Special 301 Report відзначив недостатній рівень захисту прав інтелектуальної власності в Україні.

Україна, як і в 2015 році, опинилася в групі з 11 країн в так званому списку Priority Watch List (Пріоритетний список спостереження). Країнам цієї групи рекомендується вжити активних заходів для покращення рівня захисту у сфері прав інтелектуальної власності. Крім України, в цю групу увійшли Китай, Аргентина, Чилі, Росія та інші країни.