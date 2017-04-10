Українська компанія з виробництва аксесуарів для гумових човнів успішно конкурує на світовому ринку

Тюнінг гумових човнів - це не жарт, а реальність. Тим паче, що на українському ринку є усе, щоб рибалка перетворилася на справжнє задоволення: такелажі, тримачі для фото та відео-техніки, навігаційні вогники, сходи та якірні вузли, йдеться в сюжеті програми Євробізнес.

Віталій Борисенко - рибак зі стажем, який наприкінці 90-х вирішив своє хобі перетворити на бізнес. Перша інвестиція на розвиток справи склала 50 доларів, а з працівників у 1999 році був лише сам Борисенко.

На сьогодні в сімейній харківській компанії Borika працюють 40 людей, яка виробляє понад 500 найменувань продукції. Компанія успішно реалізує свою продукцію як в Україні, так і за кордоном.

Внутрішній ринок у цьому сегменті досить обмежений, тому Borika із самого початку орієнтувалася працювати на експорт, правда не в Європейський Союз, а в сусідній російський ринок.

Проте складнощі з сусідом почалися ще задовго до загострення конфлікту між країнами. "Маючи свій конструкторський відділ, новаторські ідеї, ми стикаємося з проблемою, коли люди просто беруть і копіюють. Є виробники, які просто нахабно у нас копіюють, і порушують тим самим патентне право", - розповідає Борисенко.

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Зараз частка продажів в РФ становить лише 5%. В основному це новаторська продукція, підробити яку російські конкуренти ще не встигли.

Саме тому в компанії стали всерйьоз придивлятися до ринку Євросоюзу. І вже в 2013 році, пройшовши необхідну сертифікацію ISO, здобули нових компаньонів.

"Таких аналогів можна зустріти лише в Америці, Канаді, Новій Зеландії. І кожен із них виробляє якийсь із напрямків, а у нас охоплено досить великий сегмент", - розповідає Борисенко

Як результат, вже в 2014 році частка продажів в ЄС склала понад 10%, у цьому році поставлена планка у понад 30%.

Кожний продукт, який виходить із підприємства "живе" в головах працівників чимало часу, і лише згодом починається його виробництво.

Сировина, з якої виробляють продукти, придбана за кордоном. Обладнання теж іноземне. Аби на 100% бути впевненим, що комплектуючі для човнів вдалі, їх тестують у власній лабораторії.

Саме завдяки такому підходу компанія успішно конкурує на світовому ринку. Так, торгова марка Faston зараз зареєстрована в понад 15 країнах, зокрема, охоплені всі країни ЄС.