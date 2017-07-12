Українському авіабудуванню є що запропонувати світу: деталі для літаків у нас замовляє низка країн

Зараз Україні є що запропонувати світу, адже навіть якщо літак будують в Китаї, він не обходиться без українських деталей і агрегатів, йдеться у сюжеті програми “Роби бізнес”. Загалом, щоб літак піднявся у небо потрібно зібрати 3 млн деталей у єдино.

За словами Віктора Попова, керівника харківської компанії "ФЕТ", що утворилася після розпаду заводу ім. Дзержинського, вони випускають агрегати для Анів та іноземних літаків, зокрема гідроагрегати, системи енергозабезпечення, гідромотори та інше.

Читайте такожМільйонні інвестиції, черги покупців та всесвітнє визнання: як українські надлегкі літаки підкорили світ (відео)Як зазначив Попов, інвестиції у виробництво склали $100 млн, з яких $7 млн залучені в 2016 році. Щорічний оборот підприємства складає мільярд гривень.

За його словами, налагоджене нонстоп виробництво, адже контракти на поставку деталей підписані з низкою країн до 2019 року включно. "Умови контракту досить серйозні - на його виконання дається рік. Рівно через рік ти зобов'язаний поставити замовнику готову деталь", - каже Попов. Перед відправкою замовнику всі деталі ретельно перевіряють: їхній розмір вимірюють до мікрона, адже відхилення навіть до 0,3 мікрона - вже брак.

"Над виготовленням деталей працює тисяча робітників. Один сучасний станок заміняє 54 старих", - розповідає він.

"Нам довіряють навіть у космічних технологіях. Ми виграли у Франції конкурс на виготовлення компонентів для супутника", - підсумував Попов.