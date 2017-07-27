Європа-мама: журналісти розповіли, як ЄС перетворився на головного торговельного партнера України

З 2014 року, тобто з моменту запуску зони вільної торгівлі з ЄС, сукупний обсяг експорту українських ягід в країни Євросоюзу зріс у п'ять разів. Продажі в тому ж напрямку українського меду за цей час збільшилися в 2,3 рази, равликів — в 10 разів, оброблених томатів — у 19. А поставки м'яса птиці на євроринок й зовсім підскочили в 65,7 рази, йдеться у матеріалі "Нового времени".

Не так швидко, але все ж зростає експорт кондитерських й хлібобулочних виробів, какао-пасти, шоколаду, макаронів. Але Європейський союз став головним ринком збуту не тільки для дрібних фермерів.

Закриття російського ринку для українських товарів призвело до того, що вже і великий вітчизняний бізнес переорієнтував продажі на Захід. І зараз у грошовому відношенні він набагато більше залежить від ЄС, ніж від РФ. Показовий приклад — металургія.

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За минулий рік український експорт до Євросоюзу у цілому зріс на 3,7%. А в 2017-му надбавка стане ще помітнішою: тільки за перший квартал експорт в ЄС збільшився на 24,5% порівняно з аналогічним періодом 2016 року. За підсумками перших чотирьох місяців року на Євросоюз припадає 38% всього вітчизняного експорту, розповіли журналісти.

До п'ятірки найбільш популярних товарів, які українські виробники продавали в Європу в 2016 році, увійшли:

- продукція АПК та харчової промисловості ($4,1 млрд);

- сталь й металопрокат ($3 млрд);

- продукція машинобудування ($2,1 млрд);

- руда та мінеральна сировина ($1,4 млрд);

- деревина та вироби з неї ($0,9 млрд).

Драматичне падіння сталося з початком війни на Донбасі, розповідає Наталія Микольська, заступник міністра економрозвитку, коли Україна втратила п'яту частину своєї промисловості. Вдарило по експорту й зниження світових цін на залізорудну сировину і зернові — основні продукти, якими торгує Україна на зовнішніх ринках.

Але вже у першому кварталі 2017-го обсяг продажів у ЄС повернувся на рівень перших трьох місяців докризового 2013 року. Якщо тенденція продовжиться, то до кінця року країна повністю відновить обсяг своїх довоєнних поставок до Європи. І здійснить це без Криму і найрозвинутішого в промисловому плані регіону — Донбасу, йдеться у статті.

Одна з причин успіху — автономні торговельні преференції, які Євросоюз надав Україні.

Угода про асоціацію стало поштовхом для нарощування експортних поставок сільськогосподарської продукції не тільки до ЄС, але і в Індію, Туреччину, Іран, Єгипет, Туніс і Марокко. Виходить, що вихід на ринки Європи допоміг ще більше диверсифікувати торговельні потоки й розширити географію експорту, зазначає Микольська.

Повний текст матеріалу читайте у свіжому випуску журналу "Новое время" від 28 липня 2017 року.