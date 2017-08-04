Кабміну вдасться залучити реформаторів у разі проведення прозорих і справедливих конкурсів – експерт

Уряду вдасться залучити нових реформаторів в систему державного управління в разі проведення прозорих і справедливих конкурсів.

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Про це сказав голова правління Асоціації «Професійний Уряд» Роман Рубченко під час круглого столу в УНІАН у рамках спільного з Представництвом Європейського Союзу в Україні проекту EUkraine на тему: «Кадрова революція влади: як уряд буде набирати нових фахівців-реформаторів і шукати шляхи, щоб зробити систему ефективнішою».

«70 відсотків людей (за результатами опитувань всередині Асоціації «Професійний Уряд» - УНІАН) ще не вирішили, чи будуть вони брати участь. Їх хвилює питання прозорого відбору та справедливої конкурсної комісії», - сказав він.

Рубченко заявив, що остаточне рішення буде залежати від того, чи буде прийнята на законодавчому рівні обов'язкова відеофіксація при проведенні конкурсів. Зокрема, мова йде про постанову Кабінету Міністрів України №246 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби", яку планують розглянути 16 серпня.

"Сьогоднішня версія тексту (постанови – УНІАН) не враховує обов'язкової відеофіксації. Це важливий елемент, який потрібно закласти. Якщо цей елемент буде там, я вам гарантую - багато людей з нашої організації (Асоціації «Професійний Уряд» -УНІАН) буде подаватися на цей конкурс», - сказав голова Асоціації.

Присутній на круглому столі експерт громадянської платформи «Нова Країна», менеджер групи Реформа публічної адміністрації РПР (громадська платформа Реанімаційний пакет реформ) Сергій Сорока зазначив, що для проведення реформи необхідно внести певні зміни в процес роботи міністерств.

«Коли ми разом почали роботу над реформою, то зрозуміли, що, на жаль, відбувається так, що міністерство продовжує займатися своїми справами, а реформу здійснює команда, яка знаходиться поза впливом міністерства. Це неправильно. Мета цієї реформи полягає в тому, що саме міністерство повинно стати генератором реформи. Для цього треба внести певні зміни: необхідно змінити структуру, переглянути процеси з метою оптимізації і під ці процеси набрати нових людей. Основне завдання нових кадрів - реалізація ключових національних реформ», - сказав він.

Експерт Реанімаційного пакету реформ Володимир Купрій під час круглого столу сказав, що нові кадри, які прийдуть в міністерства, повинні не тільки забезпечувати адміністративну роботу, а й проводити ефективну політику.

«Реформа має змінити фундамент роботи міністерств. Нові кадри повинні не тільки виконувати процеси і забезпечувати адміністративні моменти, а дійсно проводити дієву політику, пов'язану з умінням мислити стратегічно. Міністерству необхідно підійти до стратегічного планування, щоб люди розуміли, до яких цілей йти», - сказав Купрій.

Як повідомляв УНІАН, закон про реформу держслужби був підписаний президентом України Петром Порошенко на початку січня і набув чинності з 1 травня 2016 року.

У квітні прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі зі студентами Києво-Могилянської академії в Києві, заявив, що має намір залучити в урядові структури 1000 молодих кадрів для підвищення ефективності державного управління.

Уряд планує реформувати 10 з 18 міністерств у рамках покращення функціонування державної служби.