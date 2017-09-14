Зубко розповів, коли ЄС надасть перший транш на створення Фонду енергоефективності

Кабінет міністрів України очікує отримання перших 50 мільйонів євро фінансової допомоги від Європейського Союзу на створення Фонду енергоефективності в першій половині 2018 року, повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook віце-прем'єр-міністр з питань регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко за підсумками зустрічі з заступником керівника головного директорату Єврокомісії з питань зв'язків з країнами-сусідами Катаріною Матерновою.

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"Розраховуємо, що перші 50 мільйонів євро фінансової допомоги від ЄС Фонд отримає вже в першій половині наступного року... Для нас важливо, щоб допомога спрямовувалася безпосередньо на співфінансування проектів з впровадження енергоефективних заходів через мультидонорский фонд і на верифікацію реалізованих проектів, і аудит результатів", - написав Зубко.

Віце-прем'єр повідомив, що вже в жовтні очікується затвердження статуту Фонду енергоефективності, положення про наглядову раду та порядку відбору його членів.

"Представники ЄС і міжнародних фінансових організацій будуть залучені в комісію по відбору членів Наглядової ради Фонду. А також, в найкоротші терміни ми повинні прийняти підзаконні акти в Закони "Про комерційний облік тепло - і водопостачання", "Про енергетичну ефективність будівель", "Про Фонд ЕЕ", - написав Зубко.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Верховна Рада прийняла у другому читанні і в цілому закон про створення Фонду енергоефективності, що передбачає створення організаційної структури для ефективного використання коштів на термомодернізацію і енергетичну модернізацію житлового фонду.