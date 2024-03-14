Шведський ігровий холдинг Embracer Group AB підтвердив частковий продаж російської Saber Interactive разом з українськими студіями 4А Games (творці Metro) та Fractured Byte, штаб квартира якої у Естонії, а офіси розробки у Дніпрі та Києві.
Про це пише відомий у ігровій індустрії журналіст з Bloomberg Джейсон Шраєр, який отримав копію внутрішнього листа до співробітників, де CEO Метт Карх підтвердив продаж 4А Games та Zen Studios.
Шведи подають цю угоду як повне припинення усіх операції в Росії шляхом вивільнення окремих активів Saber Interactive. Сума угоди становитиме $247 млн, а продаватимуть їх студії Beacon Interactive, яка належить співзасновнику Saber Interactive.
Згідно з умовами угоди, власністю Saber Interactive стануть 38 ігор та низка студій, серед яких:
- Fractured Byte;
- Nimble Giant;
- DIGIC;
- Mad Head Games;
- New World Interactive;
- 3D Realms (Duke Nukem);
- Slipgate.
Як додається, 4A Games, яка є найвідомішою українською студією, стала частиною Embracer ще у 2020 році. Тоді шведи й вирішили приєднати їх до російської Saber Interactive. Через це при продажі останньої українська студія знову змінить власника.
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У лютому виповнилося п'ять років з дня виходу українського шутера Metro Exodus від української 4А Games. На честь ювілею автори повідомили, що продажі гри за цей час склали 10 млн копій.
Тоді ж студія підтвердила розробку нової гри в серії Metro. Найімовірніше, гра з'явиться в 2025 чи 2026 році.
Є ймовірність, що ця гра залишиться у власності Embracer, а не перейде разом з російським Saber Interactive.