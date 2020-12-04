Бонусом хлопчику подарували комп'ютер вартістю $5 тисяч.

Гравець у Fortnite, 8-річний Джозеф Дін, підписав контракт з американською професійною кіберспортивною командою Team 33. На додаток він отримав новий комп'ютер вартістю $5 тисяч і грошовий бонус у розмірі $33 тисячі.

Джозеф під ніком 33 Gosu з 6 років тренувався з кіберспортсменами, повідомляють представники Team 33 у своєму прес-релізі.

"Це мрія, що здійснилась! У той час як багато інших команд не сприймали мене серйозно через мій юний вік, Team 33 знайшла мене через Fortnite і дала можливість щодня тренуватися і вчитися з гравцями організації. Я такий радий, що став офіційним членом команди", – додав Джозеф.

Співзасновник Team 33 Тайлер Галлахер розповів, що останні кілька років команда таємно шукала собі нові таланти. І тепер він задоволений, що їм вдалося офіційно підписати контракт з Джозефом.

"Майбутнє за молодими гравцями. І ми хочемо почати навчати їх якомога раніше", – заявив він.

Галлахер підкреслив, що Джозеф, тренуючись з гравцями кожен день, проявив неймовірну завзятість і відданість команді.

Це далеко не перший випадок, коли професійні кіберспортивні команди підписують контракти з молодими гравцями. Так на початку цього року 14-річний Ілля M0nesy Осипов став учасником складу NAVI Junior з гри CS:GO. Через вікові обмеження він поки не може виступати на турнірах, але завдяки постійним тренуванням з командою він отримує потрібні знання і набирається досвіду.

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Автор: Сергій Коршунов