З двадцятимільйонної аудиторії власників Switch в Європі більше третини користувачів придбали симулятор життя на острові.

Animal Crossing: New Horizons встановила рекорд за продажами серед ігор Nintendo в Європі. Всього за рік після релізу її купили 7 мільйонів осіб. Дані враховують, як фізичні, так і цифрові копії.

Як зазначили в Nintendo, більше третини з двадцятимільйонної аудиторії власників консолі Switch в Європі придбали Animal Crossing: New Horizons.

"Ми дуже вдячні всім гравцям в Європі, яким так полюбилася Animal Crossing: New Horizons", – заявив президент Nintendo of Europe Стефан Боле.

Станом на кінець 2020 року загальний тираж гри в світі перевищив 31 мільйон копій.

Детальніше про Animal Crossing: New Horizons

У цій грі користувачі приїжджають на безлюдний острів, де будуть облаштовувати своє життя, добувати ресурси, створювати інструменти і робити меблі для дому. Поступово дикий острів можна перетворити в процвітаюче місце, змінюючи навколишній пейзаж і формуючи русла річок і водоспадів.

Острів також змінюється в залежності від пори року. Наприклад, з настанням весни в ігровому світі з'являються різні жучки і рибки, яких можна ловити.

Гравці можуть відвідувати острови один одного, щоб спілкуватися або збирати матеріали.

Animal Crossing: New Horizons вийшла 20 березня 2020 року на Nintendo Switch. Гра швидко знайшла популярність і почала залучати знаменитостей. Шанувальниками Animal Crossing виявилися Елайджа Вуд, який виконав роль Фродо у "Володарі перснів", а також Денні Трехо, відомий за фільмами "Від заходу до світанку" та "Мачете".

Незабаром після релізу бренди Valentino та Marc Jacobs випустили віртуальні колекції одягу для персонажів New Horizons. А сценарист фільму "Бунтар-один: Зоряні війни. Історії" Гері Вітта запустив у грі ток-шоу Animal Talking, куди приходили Gorillaz, Стінг і навіть голова Xbox Філ Спенсер.

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Автор: Сергій Коршунов