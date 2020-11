Музиканти відвідали ігрове ток-шоу Animal Talking, де виконали пісню The Valley of the Pagans.

Британський гурт Gorillaz відвідав онлайн-шоу Animal Talking, яке проводиться в грі Animal Crossing: New Horizons. Там музиканти представили свій новий сингл – пісню The Valley of the Pagans.

Gorillaz в ток-шоу Animal Talking

Пісня The Valley of the Pagans – це дев'ятий сингл з альбому Gorillaz під назвою Song Machine, Season One: Strange Times. Крім самих учасників колективу, над кожним з 11 треків платівки працювали запрошені артисти. Одним з таких став Елтон Джон. Знаменитий британський співак і композитор нещодавно з'явився в анімаційному кліпі Gorillaz на пісню The Pink Phantom.

Елтон Джон та Gorillaz в кліпі The Pink Phantom

Ток-шоу Animal Talking

Animal Talking – це ток-шоу, яке з'явилося в грі Animal Crossing: New Horizons в квітні 2020 року.

Його створив Гері Вітта – колишній головний редактор ігрового видання PC Gamer та сценарист фільму "Бунтар-один: Зоряні війни. Історії".

Раніше в ефірі онлайн-шоу з'являвся голова компанії Xbox, Філ Спенсер, британський співак Стінг, який представив на шоу нову версію своєї пісні Don't Stand So Close To Me, а також актори Денні Трехо та Елайджа Вуд.

Підписуйтесь на канал УНІАН Ігри в Telegram

Автор: Сергій Коршунов