Gorillaz випустили новий сингл з альбому Song Machine / фото twitter.com/Loudwindow
Британський гурт Gorillaz відвідав онлайн-шоу Animal Talking, яке проводиться в грі Animal Crossing: New Horizons. Там музиканти представили свій новий сингл – пісню The Valley of the Pagans.
Gorillaz в ток-шоу Animal Talking
Пісня The Valley of the Pagans – це дев'ятий сингл з альбому Gorillaz під назвою Song Machine, Season One: Strange Times. Крім самих учасників колективу, над кожним з 11 треків платівки працювали запрошені артисти. Одним з таких став Елтон Джон. Знаменитий британський співак і композитор нещодавно з'явився в анімаційному кліпі Gorillaz на пісню The Pink Phantom.
Елтон Джон та Gorillaz в кліпі The Pink Phantom
Ток-шоу Animal Talking
- Animal Talking – це ток-шоу, яке з'явилося в грі Animal Crossing: New Horizons в квітні 2020 року.
- Його створив Гері Вітта – колишній головний редактор ігрового видання PC Gamer та сценарист фільму "Бунтар-один: Зоряні війни. Історії".
- Раніше в ефірі онлайн-шоу з'являвся голова компанії Xbox, Філ Спенсер, британський співак Стінг, який представив на шоу нову версію своєї пісні Don't Stand So Close To Me, а також актори Денні Трехо та Елайджа Вуд.