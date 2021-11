Згадана картина присвячена тяжкому життю гомосексуаліста з неблагополучної сім'ї.

Студія Naughty Dog, яка створила популярні серії The Last of Us і Uncharted, нібито трудиться над грою за новою інтелектуальною власністю. Проект відзначиться першим в історії компанії чорношкірим протагоністом. А головним джерелом натхнення для розробників став фільм "Місячне сяйво".

Інформацією поділився інсайдер RalphsValve, який раніше публікував дані про нову Call of Duty і ремастер Grand Theft Auto IV. Він ще не встиг відзначитися безліччю правдивих витоків, тому свіжі подробиці краще сприймати в якості чуток.

Про сюжет майбутньої гри Naughty Dog відомості не надходили. Але раз компанія надихається фільмом "Місячне сяйво", то може реалізувати схожу історію. У згаданій картині розповідається про життя чорношкірого гомосексуаліста з неблагополучної сім'ї. Стрічка показує, з якими труднощами зіткнувся головний герой на шляху визначення своєї орієнтації та ідентичності.

Детальніше про Naughty Dog

Це одна з найвідоміших внутрішніх студій Sony. Її останньою грою стала The Last of Us Part II, яку активно критикували за неоднозначні сюжетні ходи.

Зараз компанія точно займається самостійним мультиплеєром TLoU II. Однак в стінах Naughty Dog трудяться кілька команд, так що створення гри за новою інтелектуальною власністю цілком ймовірне. Правда, офіційні коментарі з приводу слів RalphsValve поки не надходили.

Автор: Назар Степорук