Датамайнер YouTube-каналу Speclizer знайшов у файлах постапокаліптичного екшену The Last of Us Part II асети, які були призначені для багатокористувацького режиму. Судячи з усього, розробники планували зробити мультиплеєр гри у жанрі королівської битви.

Серед знайдених файлів була мапа локації, колесо емоцій, компас, броня, рюкзак і нашийник – скоріш за все гравці в мультиплеєрі могли б за його допомогою приручати собак. Всі ці предмети були позначені літерами "mp "(імовірно multiplayer), зазначив Speclizer.

Датамайнер підкреслив, що колесо емоцій, а також знайдений лічильник гравців говорять про те, що багатокористувацький режим мав стати саме королівською битвою.

Мультиплеєр в The Last of Us Part II

Нагадаємо, що в серпні 2020 року в Мережу потрапили кадри з мультиплеєра The Last of Us Part II. У короткому ролику можна було побачити, як троє гравців в образі персонажа на ім'я Мел б'ються між собою на засніженій локації Джексона. Автор витоку стверджував, що це був ранній білд гри. Незабаром відео видалили. А розробники зі студії Naughty Dog повідомили, що багатокористувацький режим було вирізано з гри ще за рік до релізу.

Втім, вже у січні 2021-го, Naughty Dog відкрила 38 вакансій. Студія шукала фахівців з багатьох напрямків – від UI-програмістів і художників до продюсерів та фахівців з онлайн-систем. Остання вакансія говорить про те, що автори все ж працюють над мультиплеєром. Однак офіційно розробники це не підтвердили.

Автор: Сергій Коршунов