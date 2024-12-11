BAFTA оголосила номінантів на BAFTA Game Awards / Фото - BAFTA

Ще одна престижна ігрова премія оголосила своїх номінантів. BAFTA Games Awards представила 17 категорій, у яких змагаються найкращі ігри цього року.

Також організатори BAFTA заявили, що за звання "Ігри року" можуть боротися тільки повноцінні ігри, випущені в 2024 році, тобто DLC для Elden Ring Shadow of the Erdtree не може претендувати на цю нагороду, на відміну від The Game Awards 2024.

Найкраща гра:

  • ANIMAL WELL
  • Astro Bot
  • Balatro
  • Black Myth: Wukong
  • Call of Duty: Black Ops 6
  • Helldivers 2
  • The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
  • Метафора: ReFantazio
  • Слава богу, що ти тут!
  • Warhammer 40,000: Space Marine 2

Найкраща анімація:

  • Astro Bot
  • Call of Duty: Black Ops 6
  • Dragon Age: The Veilguard
  • Гарольд Галібут
  • Helldivers 2
  • LEGO Horizon Adventures
  • Prince of Persia: The Lost Crown
  • Senua's Saga: Hellblade II
  • Слава богу, ти тут!
  • Warhammer 40,000: Space Marine 2

Найвеличніше мистецьке досягнення:

  • ANIMAL WELL
  • Astro Bot
  • Black Myth: Wukong
  • FINAL FANTASY VII REBIRTH
  • Гарольд Галібут
  • Метафора: ReFantazio
  • Нева
  • Сага Сенуї: Hellblade II
  • Все ще будить глибину
  • Thank Goodness You're Here!

Найбільше аудіодосягнення:

  • ANIMAL WELL
  • Astro Bot
  • Black Myth: Wukong
  • Call of Duty: Black Ops 6
  • FINAL FANTASY VII REBIRTH
  • Helldivers 2
  • Метафора: ReFantazio
  • Сага Сенуя: Hellblade II
  • Star Wars Outlaws
  • Still Wakes the Deep

Найкраща британська гра:

  • Botany Manor
  • Crow Country
  • EA SPORTS F1 24
  • A Highland Song
  • LEGO Horizon Adventures
  • Паперова стежка
  • Planet Coaster 2
  • Senua's Saga: Hellblade II
  • Still Wakes the Deep
  • Thank Goodness You're Here!

Найкращий дебют:

  • ANIMAL WELL
  • Balatro
  • Ботанічний маєток
  • Гарольд Галібут
  • Little Kitty, Big City
  • Тихоокеанський драйв
  • Щасливий сквайр
  • Казки про Кензеру: ZAU
  • Слава Богу, ти тут!
  • Tiny Glade

Найкраща підтримувана гра:

  • Baldur's Gate 3
  • Diablo IV
  • Factorio
  • FINAL FANTASY XIV ONLINE
  • HITMAN World of Assassination
  • Minecraft
  • No Man's Sky
  • Sea of Thieves
  • Виживші вампіри
  • World of Warcraft

Найкраща сімейна гра:

  • ANIMAL WELL
  • Astro Bot
  • Cat Quest III
  • EA SPORTS FC 25
  • The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
  • LEGO Horizon Adventures
  • Маленький котик, велике місто
  • Planet Coaster 2
  • The Plucky Squire
  • Super Mario Party Jamboree

Найкраща гра за межами розваг:

  • Botany Manor
  • Frostpunk 2
  • INDIKA
  • Kind Words 2 (lofi city pop)
  • Life is Strange: Double Exposure
  • Llamasoft: The Jeff Minter Story
  • Senua's Saga: Hellblade II
  • Tales of Kenzera: ZAU
  • Tetris Forever
  • Vampire Therapist

Найкращий дизайн:

  • ANIMAL WELL
  • Astro Bot
  • Balatro
  • Helldivers 2
  • The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
  • Метафора: ReFantazio
  • Pacific Drive
  • Tactical Breach Wizards
  • НЛО 50
  • Warhammer 40,000: Space Marine 2

Найкраща багатокористувацька гра:

  • Call of Duty: Black Ops 6
  • EA SPORTS FC 25
  • Helldivers 2
  • LEGO Horizon Adventures
  • Star Wars: Hunters
  • Super Mario Party Jamboree
  • TEKKEN 8
  • UFO 50
  • V Rising
  • Warhammer 40,000: Space Marine 2

Найкраща музика:

  • Astro Bot
  • Balatro
  • Black Myth: Wukong
  • Call of Duty: Black Ops 6
  • Dragon Age: The Veilguard
  • FINAL FANTASY VII REBIRTH
  • Helldivers 2
  • Метафора: ReFantazio
  • Senua's Saga: Hellblade II
  • Star Wars Outlaws

Найкраща оповідь:

  • Black Myth: Wukong
  • Call of Duty: Black Ops 6
  • Dragon Age: The Veilguard
  • FINAL FANTASY VII REBIRTH
  • Helldivers 2
  • Life is Strange: Double Exposure
  • Метафора: ReFantazio
  • Pacific Drive
  • Senua's Saga: Hellblade II
  • Still Wakes the Deep

Найкращий новий бренд:

  • ANIMAL WELL
  • Balatro
  • Black Myth: Wukong
  • Little Kitty, Big City
  • Метафора: ReFantazio
  • Тихоокеанський драйв
  • Відважний сквайр
  • Зоряний клинок
  • Still Wakes the Deep
  • Thank Goodness You're Here!

Найбільше технічне досягнення:

  • Astro Bot
  • Batman: Arkham Shadow
  • Black Myth: Wukong
  • Call of Duty: Black Ops 6
  • FINAL FANTASY VII REBIRTH
  • Helldivers 2
  • Senua's Saga: Hellblade II
  • SILENT HILL 2
  • Крихітна поляна
  • Warhammer 40,000: Space Marine 2

Найкращий виконавець головної ролі:

  • Роджер Крейг Сміт - Бетмен, Брюс Вейн і Метч Малоун у Batman: Arkham Shadow.
  • Алек Ньюман - Кемерон Маклірі в Still Wakes the Deep.
  • Коді Крістіан - Клауд Страйф у Final Fantasy VII Rebirth.
  • Ізабелла Інфбольд - Індика в INDIKA.
  • Люк Робертс - Джеймс Сандерленд у Silent Hill 2.
  • Гамберлі Гонсалес - Кей Весс у Star Wars Outlaws.
  • Клайв Стенден - лейтенант Деметрій Тіт у Warhammer 40,000: Space Marine II.
  • Ем Хамбл - Мардж, Флоренс, Керрі, Нік та ін. у Thank Goodness You're Here!
  • Меліна Юргенс - Сенуа в Senua's Saga: Hellblade II.
  • І'лан Ноель - Трой Маршалл у Call of Duty: Black Ops 6.

Найкращий виконавець другорядної ролі:

  • Алдіс Ама Гамільтон - Астрід у Senua's Saga: Hellblade II.
  • Джон Ерік Бентлі - Баррет Воллес у Final Fantasy VII Rebirth.
  • Джон Бліт - Великий Рон у Thank Goodness You're Here!
  • Майкл Абукабар - Броді в Still Wakes the Deep.
  • Адам Макнамара - капітан Севаст Акеран у Warhammer 40,000: Space Marine II.
  • Карен Данбар - Фінлі в Still Wakes the Deep.
  • Трой Бейкер - Гарві Дент, Дволикий, Щурячий Король і Джокер у Batman: Arkham Shadow.
  • Метт Беррі - Герберт у Thank Goodness You're Here!
  • Крейг Лі Томас - спікер Супер-Землі в Helldivers 2.
  • Еббі Грінланд і Хелен Гоулен - фурії в Senua's Saga: Hellblade II.

Премія нагородження BAFTA Game Awards 2025 відбудеться 8 квітня.

Відео дня

Раніше інша престижна ігрова премія The Game Awards представила свій "хайп-трейлер" цьогорічного івенту.

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