Ще одна престижна ігрова премія оголосила своїх номінантів. BAFTA Games Awards представила 17 категорій, у яких змагаються найкращі ігри цього року.
Також організатори BAFTA заявили, що за звання "Ігри року" можуть боротися тільки повноцінні ігри, випущені в 2024 році, тобто DLC для Elden Ring Shadow of the Erdtree не може претендувати на цю нагороду, на відміну від The Game Awards 2024.
Найкраща гра:
- ANIMAL WELL
- Astro Bot
- Balatro
- Black Myth: Wukong
- Call of Duty: Black Ops 6
- Helldivers 2
- The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
- Метафора: ReFantazio
- Слава богу, що ти тут!
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
Найкраща анімація:
- Astro Bot
- Call of Duty: Black Ops 6
- Dragon Age: The Veilguard
- Гарольд Галібут
- Helldivers 2
- LEGO Horizon Adventures
- Prince of Persia: The Lost Crown
- Senua's Saga: Hellblade II
- Слава богу, ти тут!
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
Найвеличніше мистецьке досягнення:
- ANIMAL WELL
- Astro Bot
- Black Myth: Wukong
- FINAL FANTASY VII REBIRTH
- Гарольд Галібут
- Метафора: ReFantazio
- Нева
- Сага Сенуї: Hellblade II
- Все ще будить глибину
- Thank Goodness You're Here!
Найбільше аудіодосягнення:
- ANIMAL WELL
- Astro Bot
- Black Myth: Wukong
- Call of Duty: Black Ops 6
- FINAL FANTASY VII REBIRTH
- Helldivers 2
- Метафора: ReFantazio
- Сага Сенуя: Hellblade II
- Star Wars Outlaws
- Still Wakes the Deep
Найкраща британська гра:
- Botany Manor
- Crow Country
- EA SPORTS F1 24
- A Highland Song
- LEGO Horizon Adventures
- Паперова стежка
- Planet Coaster 2
- Senua's Saga: Hellblade II
- Still Wakes the Deep
- Thank Goodness You're Here!
Найкращий дебют:
- ANIMAL WELL
- Balatro
- Ботанічний маєток
- Гарольд Галібут
- Little Kitty, Big City
- Тихоокеанський драйв
- Щасливий сквайр
- Казки про Кензеру: ZAU
- Слава Богу, ти тут!
- Tiny Glade
Найкраща підтримувана гра:
- Baldur's Gate 3
- Diablo IV
- Factorio
- FINAL FANTASY XIV ONLINE
- HITMAN World of Assassination
- Minecraft
- No Man's Sky
- Sea of Thieves
- Виживші вампіри
- World of Warcraft
Найкраща сімейна гра:
- ANIMAL WELL
- Astro Bot
- Cat Quest III
- EA SPORTS FC 25
- The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
- LEGO Horizon Adventures
- Маленький котик, велике місто
- Planet Coaster 2
- The Plucky Squire
- Super Mario Party Jamboree
Найкраща гра за межами розваг:
- Botany Manor
- Frostpunk 2
- INDIKA
- Kind Words 2 (lofi city pop)
- Life is Strange: Double Exposure
- Llamasoft: The Jeff Minter Story
- Senua's Saga: Hellblade II
- Tales of Kenzera: ZAU
- Tetris Forever
- Vampire Therapist
Найкращий дизайн:
- ANIMAL WELL
- Astro Bot
- Balatro
- Helldivers 2
- The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
- Метафора: ReFantazio
- Pacific Drive
- Tactical Breach Wizards
- НЛО 50
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
Найкраща багатокористувацька гра:
- Call of Duty: Black Ops 6
- EA SPORTS FC 25
- Helldivers 2
- LEGO Horizon Adventures
- Star Wars: Hunters
- Super Mario Party Jamboree
- TEKKEN 8
- UFO 50
- V Rising
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
Найкраща музика:
- Astro Bot
- Balatro
- Black Myth: Wukong
- Call of Duty: Black Ops 6
- Dragon Age: The Veilguard
- FINAL FANTASY VII REBIRTH
- Helldivers 2
- Метафора: ReFantazio
- Senua's Saga: Hellblade II
- Star Wars Outlaws
Найкраща оповідь:
- Black Myth: Wukong
- Call of Duty: Black Ops 6
- Dragon Age: The Veilguard
- FINAL FANTASY VII REBIRTH
- Helldivers 2
- Life is Strange: Double Exposure
- Метафора: ReFantazio
- Pacific Drive
- Senua's Saga: Hellblade II
- Still Wakes the Deep
Найкращий новий бренд:
- ANIMAL WELL
- Balatro
- Black Myth: Wukong
- Little Kitty, Big City
- Метафора: ReFantazio
- Тихоокеанський драйв
- Відважний сквайр
- Зоряний клинок
- Still Wakes the Deep
- Thank Goodness You're Here!
Найбільше технічне досягнення:
- Astro Bot
- Batman: Arkham Shadow
- Black Myth: Wukong
- Call of Duty: Black Ops 6
- FINAL FANTASY VII REBIRTH
- Helldivers 2
- Senua's Saga: Hellblade II
- SILENT HILL 2
- Крихітна поляна
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
Найкращий виконавець головної ролі:
- Роджер Крейг Сміт - Бетмен, Брюс Вейн і Метч Малоун у Batman: Arkham Shadow.
- Алек Ньюман - Кемерон Маклірі в Still Wakes the Deep.
- Коді Крістіан - Клауд Страйф у Final Fantasy VII Rebirth.
- Ізабелла Інфбольд - Індика в INDIKA.
- Люк Робертс - Джеймс Сандерленд у Silent Hill 2.
- Гамберлі Гонсалес - Кей Весс у Star Wars Outlaws.
- Клайв Стенден - лейтенант Деметрій Тіт у Warhammer 40,000: Space Marine II.
- Ем Хамбл - Мардж, Флоренс, Керрі, Нік та ін. у Thank Goodness You're Here!
- Меліна Юргенс - Сенуа в Senua's Saga: Hellblade II.
- І'лан Ноель - Трой Маршалл у Call of Duty: Black Ops 6.
Найкращий виконавець другорядної ролі:
- Алдіс Ама Гамільтон - Астрід у Senua's Saga: Hellblade II.
- Джон Ерік Бентлі - Баррет Воллес у Final Fantasy VII Rebirth.
- Джон Бліт - Великий Рон у Thank Goodness You're Here!
- Майкл Абукабар - Броді в Still Wakes the Deep.
- Адам Макнамара - капітан Севаст Акеран у Warhammer 40,000: Space Marine II.
- Карен Данбар - Фінлі в Still Wakes the Deep.
- Трой Бейкер - Гарві Дент, Дволикий, Щурячий Король і Джокер у Batman: Arkham Shadow.
- Метт Беррі - Герберт у Thank Goodness You're Here!
- Крейг Лі Томас - спікер Супер-Землі в Helldivers 2.
- Еббі Грінланд і Хелен Гоулен - фурії в Senua's Saga: Hellblade II.
Премія нагородження BAFTA Game Awards 2025 відбудеться 8 квітня.
Раніше інша престижна ігрова премія The Game Awards представила свій "хайп-трейлер" цьогорічного івенту.
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