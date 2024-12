У номінацію "Гра року" не потрапило DLC для Elden Ring.

Ще одна престижна ігрова премія оголосила своїх номінантів. BAFTA Games Awards представила 17 категорій, у яких змагаються найкращі ігри цього року.

Також організатори BAFTA заявили, що за звання "Ігри року" можуть боротися тільки повноцінні ігри, випущені в 2024 році, тобто DLC для Elden Ring Shadow of the Erdtree не може претендувати на цю нагороду, на відміну від The Game Awards 2024.

Найкраща гра:

ANIMAL WELL

Astro Bot

Balatro

Black Myth: Wukong

Call of Duty: Black Ops 6

Helldivers 2

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Метафора: ReFantazio

Слава богу, що ти тут!

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Найкраща анімація:

Astro Bot

Call of Duty: Black Ops 6

Dragon Age: The Veilguard

Гарольд Галібут

Helldivers 2

LEGO Horizon Adventures

Prince of Persia: The Lost Crown

Senua's Saga: Hellblade II

Слава богу, ти тут!

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Найвеличніше мистецьке досягнення:

ANIMAL WELL

Astro Bot

Black Myth: Wukong

FINAL FANTASY VII REBIRTH

Гарольд Галібут

Метафора: ReFantazio

Нева

Сага Сенуї: Hellblade II

Все ще будить глибину

Thank Goodness You're Here!

Найбільше аудіодосягнення:

ANIMAL WELL

Astro Bot

Black Myth: Wukong

Call of Duty: Black Ops 6

FINAL FANTASY VII REBIRTH

Helldivers 2

Метафора: ReFantazio

Сага Сенуя: Hellblade II

Star Wars Outlaws

Still Wakes the Deep

Найкраща британська гра:

Botany Manor

Crow Country

EA SPORTS F1 24

A Highland Song

LEGO Horizon Adventures

Паперова стежка

Planet Coaster 2

Senua's Saga: Hellblade II

Still Wakes the Deep

Thank Goodness You're Here!

Найкращий дебют:

ANIMAL WELL

Balatro

Ботанічний маєток

Гарольд Галібут

Little Kitty, Big City

Тихоокеанський драйв

Щасливий сквайр

Казки про Кензеру: ZAU

Слава Богу, ти тут!

Tiny Glade

Найкраща підтримувана гра:

Baldur's Gate 3

Diablo IV

Factorio

FINAL FANTASY XIV ONLINE

HITMAN World of Assassination

Minecraft

No Man's Sky

Sea of Thieves

Виживші вампіри

World of Warcraft

Найкраща сімейна гра:

ANIMAL WELL

Astro Bot

Cat Quest III

EA SPORTS FC 25

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

LEGO Horizon Adventures

Маленький котик, велике місто

Planet Coaster 2

The Plucky Squire

Super Mario Party Jamboree

Найкраща гра за межами розваг:

Botany Manor

Frostpunk 2

INDIKA

Kind Words 2 (lofi city pop)

Life is Strange: Double Exposure

Llamasoft: The Jeff Minter Story

Senua's Saga: Hellblade II

Tales of Kenzera: ZAU

Tetris Forever

Vampire Therapist

Найкращий дизайн:

ANIMAL WELL

Astro Bot

Balatro

Helldivers 2

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Метафора: ReFantazio

Pacific Drive

Tactical Breach Wizards

НЛО 50

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Найкраща багатокористувацька гра:

Call of Duty: Black Ops 6

EA SPORTS FC 25

Helldivers 2

LEGO Horizon Adventures

Star Wars: Hunters

Super Mario Party Jamboree

TEKKEN 8

UFO 50

V Rising

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Найкраща музика:

Astro Bot

Balatro

Black Myth: Wukong

Call of Duty: Black Ops 6

Dragon Age: The Veilguard

FINAL FANTASY VII REBIRTH

Helldivers 2

Метафора: ReFantazio

Senua's Saga: Hellblade II

Star Wars Outlaws

Найкраща оповідь:

Black Myth: Wukong

Call of Duty: Black Ops 6

Dragon Age: The Veilguard

FINAL FANTASY VII REBIRTH

Helldivers 2

Life is Strange: Double Exposure

Метафора: ReFantazio

Pacific Drive

Senua's Saga: Hellblade II

Still Wakes the Deep

Найкращий новий бренд:

ANIMAL WELL

Balatro

Black Myth: Wukong

Little Kitty, Big City

Метафора: ReFantazio

Тихоокеанський драйв

Відважний сквайр

Зоряний клинок

Still Wakes the Deep

Thank Goodness You're Here!

Найбільше технічне досягнення:

Astro Bot

Batman: Arkham Shadow

Black Myth: Wukong

Call of Duty: Black Ops 6

FINAL FANTASY VII REBIRTH

Helldivers 2

Senua's Saga: Hellblade II

SILENT HILL 2

Крихітна поляна

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Найкращий виконавець головної ролі:

Роджер Крейг Сміт - Бетмен, Брюс Вейн і Метч Малоун у Batman: Arkham Shadow.

Алек Ньюман - Кемерон Маклірі в Still Wakes the Deep.

Коді Крістіан - Клауд Страйф у Final Fantasy VII Rebirth.

Ізабелла Інфбольд - Індика в INDIKA.

Люк Робертс - Джеймс Сандерленд у Silent Hill 2.

Гамберлі Гонсалес - Кей Весс у Star Wars Outlaws.

Клайв Стенден - лейтенант Деметрій Тіт у Warhammer 40,000: Space Marine II.

Ем Хамбл - Мардж, Флоренс, Керрі, Нік та ін. у Thank Goodness You're Here!

Меліна Юргенс - Сенуа в Senua's Saga: Hellblade II.

І'лан Ноель - Трой Маршалл у Call of Duty: Black Ops 6.

Найкращий виконавець другорядної ролі:

Алдіс Ама Гамільтон - Астрід у Senua's Saga: Hellblade II.

Джон Ерік Бентлі - Баррет Воллес у Final Fantasy VII Rebirth.

Джон Бліт - Великий Рон у Thank Goodness You're Here!

Майкл Абукабар - Броді в Still Wakes the Deep.

Адам Макнамара - капітан Севаст Акеран у Warhammer 40,000: Space Marine II.

Карен Данбар - Фінлі в Still Wakes the Deep.

Трой Бейкер - Гарві Дент, Дволикий, Щурячий Король і Джокер у Batman: Arkham Shadow.

Метт Беррі - Герберт у Thank Goodness You're Here!

Крейг Лі Томас - спікер Супер-Землі в Helldivers 2.

Еббі Грінланд і Хелен Гоулен - фурії в Senua's Saga: Hellblade II.

Премія нагородження BAFTA Game Awards 2025 відбудеться 8 квітня.

