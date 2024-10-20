Одна з найуспішніших ігор року може вийти на консолі Microsoft

Одна з найкращих ігор року Black Myth: Wukong отримала вікове обмеження для версії на Xbox. Наразі гра доступна лише на ПК та Playstation 5.

На сторінці Black Myth: Wukong на сайті організації ESRB, яка видає вікові обмеження відеоіграм на території США та Канади, з'явилася згадка Xbox Series, у списку платформ, де доступна гра.

Раніше в мережі ходили чутки, що проєкт не вийшов на приставках Microsoft через технічні проблеми: гра вкрай нестабільно працювала на молодшій версії консолі Xbox Series S. Це вже не вперше, коли у Series S виникають проблеми з новинками, колись розробники з Techland пояснювали чому їхня Dying Light 2 гальмує на бюджетній консолі від Microsoft.

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Black Myth: Wukong стала однією з найбільш продаваних ігор року. За перші три дні продажів проєкту, гравці купили 10 мільйонів копій, найкраще гра продалася в Китаї.

Крім того, Black Myth: Wukong встигла побувати в центрі кількох скандалів. В одному з них китайська художниця звинуватила розробників гри в плагіаті. Дизайнерка заявила, що Game Science вкрала її художній стиль для створення броні головного героя, натхненної традиційним китайським військовим спорядженням.

Трохи про Black Myth: Wukong

Black Myth Wukong була розроблена маловідомою китайською студією Game Science. Відразу після релізу вона стала справжньою сенсацією, миттєво злетівши в чартах Steam. Гра зібрала 2,2 мільйона одночасних гравців, ставши найпопулярнішою сюжетною одиночною грою в історії платформи, а також посіла друге місце за загальною кількістю активних користувачів серед усіх ігор.

Гра отримала вкрай позитивні відгуки в Steam, зберігаючи рейтинг "Вкрай позитивно" з більш ніж 120 тисячами рецензій. Журналісти хвалять динамічну бойову систему і різноманітність босів.

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