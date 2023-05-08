Шон Лейден виразив співчуття PixelOpus.

Минулого тижня Sony вирішила закрити одну з внутрішніх студій — PixelOpus. Про це команда розповіла в скоромному повідомленні з подяками фанатам. Японський платформотримач ніяк не прокоментував своє рішення. Але зате на закриття відреагував колишній голова PlayStation Studios і американського підрозділу Sony Computer Entertainment Шон Лейден.

У своєму мікроблозі екс-керівник написав: "Не стану брехати, це глибоке розчарування. Мені дуже подобалося працювати з цією командою і спостерігати за тим, як вони піднімаються на рівень вище, щоб випустити Concrete Genie, яка вразила жанр, зберігаючи водночас культуру підтримки, залученості та виклику. Тепер [на вас] чекає нова пригода. Всього найкращого кожному члену команди".

Користувачі в коментарях погодилися з Шоном Лейденом. Частина людей також написали, що сумують за часами, коли він керував PlayStation Studios. На думку окремих гравців, зараз Sony женеться за показниками і створює лише перевірені проєкти. А за часів Лейдена внутрішні студії компанії могли експериментувати і випускати релізи, які не обов'язково сподобаються масовій аудиторії.

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Що відомо про PixelOpus

Це була одна з небагатьох внутрішніх команд Sony, яка не створювала пригодницьких екшенів у відкритих світах.

Студія була сформована в 2013 році з відібраних студентів двох американських університетів. Колектив складався з 9 осіб, а в якості керівників призначили ветеранів ігрової індустрії.

За десять років PixelOpus встигла випустити два проєкти — Entwined і Concrete Genie. Останнім часом команда працювала над новим творінням у партнерстві з Sony Pictures Animation. Гра створювалася на рушії Unreal Engine 5, про що стало відомо зі списку вакансій. Судячи з усього, її скасували разом із закриттям PixelOpus.

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