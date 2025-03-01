Цирі, яку гравці нещодавно побачили, - це "сира" модель.

Після виходу закулісного відео про створення трейлера "Відьмак 4" фанати запідозрили, що модель Цирі змінилася. Однак геймдиректор гри Себастьян Калемба спростував ці здогадки.

У себе в X (колишній Twitter) він пояснив, що в закулісному ролику використовується та ж сама модель, що і в трейлері з The Game Awards 2024. Різниця у сприйнятті пов'язана із "сирістю" моделі: відсутністю анімації обличчя, освітлення та ефектів віртуальних камер у технічному відео.

The Witcher 4, раніше відома під кодовою назвою Polaris, була офіційно анонсована в грудні. Гра буде такого ж масштабу, як The Witcher 3, але зробить акцент на якість і свободу вибору. Гравці знову зможуть ухвалювати ключові рішення, а серед побічних активностей, імовірно, повернеться Гвінт.

Відео дня

Раніше директор CD Projekt RED Міхал Новаковський розповів, що над "Відьмак 4" працюють усі ветерани студії, спростувавши чутки, що компанія набрала команду з нових людей, які абсолютно не працювали над серією.

Крім того, нещодавно фанати "Відьмак" нарешті дізналися точний вік Геральта з Рівії.

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