Серія Resident Evil зі знижками до 75%: найцікавіші пропозиції на Геловін розпродажі в Steam

У Steam стартував традиційний щорічний розпродаж Steam Scream, присвячений Геловіну. У магазині представлено безліч хоррор (і не тільки) ігор, які зараз можна купити за привабливими знижками аж до 85%. Ми зібрали на наш погляд найцікавіші ігри, які можна придбати за вигідною ціною.

Розпродаж Steam Scream 2024 триває з 28 жовтня до 4 листопада.

Серія Resident Evil - до 75%

Resident Evil - це не просто серія ігор, а справжня класика в жанрі survival horror. На вас чекає атмосфера напруги та страху, де кожна тінь може приховувати зловісну загрозу. У Resident Evil важлива не тільки боротьба з моторошними істотами, а й загадки, які вимагають від гравця уважності та кмітливості. Незалежно від того, новачок ви в серії чи досвідчений мисливець на зомбі, Resident Evil запропонує вам захопливий досвід, який неможливо забути. Жахливі монстри, таємничі особняки та постапокаліптичні вулиці міст - тут кожен знайде щось для себе.

The Callisto Protocol - 337 гривень (-70%)

The Callisto Protocol - гра, створена розробниками культової Dead Space, обіцяє занурити вас у похмурий і моторошний світ далекого майбутнього. Дія розгортається на віддаленій колонії в глибокому космосі, де вам доведеться виживати серед моторошних створінь і розкривати зловісні таємниці цього місця. Розробники приділили особливу увагу атмосферності: кожен куточок станції просякнутий страхом, а напруга посилюється завдяки чудовій графіці та звуковому супроводу.

The Quarry - 224 гривні (-80%)

The Quarry - це інтерактивний горор, який кидає вас у саму гущу містичних подій у покинутому літньому таборі. Гра пропонує неймовірно захопливий сюжет, де долі персонажів залежать тільки від ваших рішень. Керуйте групою підлітків, які потрапили в пастку таємничого і моторошного лісу, де кожен ваш вибір може стати останнім. Кооперативний режим дає змогу пройти історію разом із друзями, ухвалюючи рішення, які змінюють розвиток подій і долю героїв.

A Plague Tale: Requiem - 419 гривень (-60%)

A Plague Tale: Requiem - продовження драматичної історії про брата і сестру, які намагаються вижити у світі, ураженому епідемією чуми. Гра пропонує приголомшливі пейзажі середньовічної Європи, сповнені страхом і відчаєм. Вам доведеться ховатися від інквізиції, битися зі щурами та розгадувати таємниці, які оточують цей проклятий світ. Зворушлива історія про кохання, відданість і боротьбу за життя торкнеться вашого серця, а деталізовані локації та кінематографічні сцени дозволять повністю зануритися в атмосферу похмурого середньовіччя.

Outer Wilds - 299 гривень (-40%)

Outer Wilds - це дивовижна пригода, де на вас чекають дослідження далекої зоряної системи і розгадка безлічі таємниць. Гра пропонує унікальний ігровий процес, який зосереджений на дослідженні та взаємодії зі світом, а не на бойових діях. Тут кожен куточок космосу сповнений загадок і сюрпризів, які належить розкрити. В Outer Wilds на вас чекає петля часу, де кожна нова спроба наближає до розуміння того, що насправді відбувається в цій дивній зоряній системі. Чудовий саундтрек і атмосферні пейзажі створюють відчуття справжньої пригоди, яку обов'язково варто випробувати.

Sons of the Forest - 330 гривень (-45%)

Sons of the Forest - продовження відомої гри The Forest, де на вас чекають ще більш похмурі та захопливі випробування. Ви опиняєтеся в лісі, повному небезпек і таємниць, де кожен куточок приховує смертельні загрози. Гра пропонує розширені можливості крафту, сюжет, що більш глибоко розкривається, і можливість кооперативної гри. Станьте справжнім дослідником дикого лісу, будуйте укріплення, боріться з мутантами і намагайтеся вижити, використовуючи всі доступні ресурси.

Subnautica - 374 гривні (-50%)

Subnautica - культова гра в жанрі виживання під водою, яка пропонує унікальний досвід дослідження неймовірного підводного світу. Тут на вас чекає величезний океан, повний різноманітних істот, загадок і небезпек. Будуйте базу, збирайте ресурси і намагайтеся вижити в цьому красивому, але смертельно небезпечному світі. Особливу увагу варто приділити атмосфері гри: неймовірні краєвиди, деталізовані істоти та напруга, що виникає під час кожного занурення в глибокі води, роблять Subnautica одним із найкращих проєктів у жанрі виживання.

Dying Light - 21 гривня (-85%)

Dying Light - динамічний зомбі-екшен, який поєднує елементи паркуру та виживання у величезному відкритому світі. Гра пропонує унікальний ігровий процес, де вдень ви досліджуєте світ, збираєте ресурси і виконуєте завдання, а вночі стикаєтеся з моторошними і смертельно небезпечними ворогами. Механіка паркуру дає змогу вам легко пересуватися дахами й уникати небезпек, а багатий арсенал зброї дає змогу ефективно боротися із зомбі.

Dead Space (2023) - 449 гривень (-70%)

Dead Space (2023) - це ремейк культового хоррора, який повертає нас до пригод інженера Айзека Кларка на борту космічної станції, наповненої некроморфами. Гра отримала оновлену графіку, нові деталі сюжету і поліпшену механіку, роблячи кожне зіткнення з монстрами ще більш моторошним і напруженим. Похмура атмосфера, постійне відчуття небезпеки і чудова робота над звуковими ефектами роблять Dead Space справжнім шедевром для шанувальників жанру.

