Обидва тайтли можна додати до бібліотеки до вечора 19 вересня.

Магазин Epic Games Store продовжує дарувати ігри своїй аудиторії. Сьогодні в сервісі стартувала чергова акція, яка дає змогу безплатно обзавестися двома проєктами. До них належать ритмічна головоломка Super Crazy Rhythm Castle і платформер Rugrats: Adventures in Gameland, випущений раніше цього тижня.

Докладніше про безкоштовні ігри

Rugrats: Adventures in Gameland – нова гра за мотивами мультсеріалу "Ох, вже ці дітки!". Ретро-платформер пропонує барвисту графіку та чотирьох грабельних персонажів на вибір, кожен з унікальними здібностями. Також передбачено кооперативний режим.

У Super Crazy Rhythm Castle також можна зіграти в кооперативному режимі. "Хаотична ритмічна пригода", – так свій продукт описують розробники. У Steam у гри 86% позитивних відгуків.

Обидві гри можна забрати до вечора 19 вересня. Потім в EGS можна буде отримати знову два тайтли: Toem: A Photo Adventure і The Last Stand: Aftermath.

Нагадаємо, днями на Android та iOS вийшла нова гра по The Elder Scrolls – це безкоштовний мобільний симулятор у дусі Fallout Shelter. Що стосується повноцінної TES 6, то навіть за найоптимістичнішого розкладу вона вийде не раніше 2028 року.

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