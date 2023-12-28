Роздача триватиме до вечора 29 грудня.

Сервіс Epic Games Store продовжує дарувати ігри своїм користувачам. Цього разу роздача не така відома, як у попередні дні, зате у тайтла більше ніж 95% позитивних відгуків.

Називається гра Cat Quest. Додати її безкоштовно в бібліотеку можна 18:00 за Києвом 29 грудня, тому поспішіть. Потім магазин почне роздавати щось інше.

Детальніше про Cat Quest

За жанром, це рольова гра з ізометричним видом камери. Вам пропонує вжитися в роль кота, який бродить по світу і бореться з монстрами.

"Відправляйтеся в подорож по Фелінгарду, щоб знайти викрадену сестру. Досліджуйте величезний світ, повний пригод і заводьте нових друзів!", – йдеться в описі гри.

Cat Quest продається в Steam. Від користувачів цього сервісу вона отримала 95% позитивних відгуків.

А тим часом у багатьох онлайн-магазинах ігор, в тому числі EGS і Steam триває великий зимовий розпродаж, яку заведено вважати найбільшим в році. Baldur's Gate 3, Elden Ring, Cyberpunk 2077 та інші тайтли доступні зі зниженим цінником.

Загалом, 2023 рік став найкращим в історії ігор за останні 20 років – високі оцінки в пресі та відгуки звичайних гравців підтверджують це. Прийдешній 2024 рік теж обіцяє бути багатим на Ігрові релізи, але переплюнути 2023 навряд чи вдасться. УНІАН зібрав топ-15 найбільш очікуваних ігор 2024 року.

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